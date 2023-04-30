سامر باطر by سامر باطر

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Posted inأخبار أريبيان بزنس

زيادة طفيفة في أسعار البنزين وانخفاض الديزل في الإمارات لشهر مايو

سامر باطر by سامر باطر

صدرت أسعار الوقود في دولة الإمارات، بما فيها أسعار البنزين بمشتقاته والديزل خلال شهر مايو 2023 على النحو التالي، ارتفعت أسعار الجازولين “البنزين” بمشتقاته «سوبر 98»، «خصوصي 95»، و «أي بلس 91» اعتباراً من الأول من شهر مايو، وبقيمة تصل 15 فلسا لليتر، ونشر الحساب الرسمي لمؤسسة الإمارات العامة للبترول (امارات) أسعار البنزين على النحو التالي:

وسجل سعر ليتر الديزل انخفاضا بقيمة بلغت 12 فلسا مقارنة بأسعار شهر إبريل، بحسب الأسعار التي أقرتها لجنة متابعة أسعار الوقود بأنواعه المختلفة شاملة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.
ويسجل سعر لتر البنزين من نوع «سوبر 98» اعتبارا من بداية مايو ارتفاعا من مبلغ 3.01 دراهم سابقا، ليصل إلى 3.16 دراهم، بزيادة بلغت 15 فلسا، فيما يسجل سعر لتر البنزين «خصوصي 95» ارتفاعا من سعر 2.90 درهم، ليصل إلى 3.05 دراهم بارتفاع 15 فلسا، فيما يرتفع سعر لتر البنزين «أي بلس 91» من 2.82 درهم ليصل إلى 2.97 درهم بزيادة بلغت 15 فلسا.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...