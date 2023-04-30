زيادة طفيفة في أسعار البنزين وانخفاض الديزل في الإمارات لشهر مايو

صدرت أسعار الوقود في دولة الإمارات، بما فيها أسعار البنزين بمشتقاته والديزل خلال شهر مايو 2023 على النحو التالي، ارتفعت أسعار الجازولين “البنزين” بمشتقاته «سوبر 98»، «خصوصي 95»، و «أي بلس 91» اعتباراً من الأول من شهر مايو، وبقيمة تصل 15 فلسا لليتر، ونشر الحساب الرسمي لمؤسسة الإمارات العامة للبترول (امارات) أسعار البنزين على النحو التالي:

أسعار الوقود الشهرية: أسعار الوقود لشهر مايو 2023 وفقاً للجنة متابعة أسعار الجازولين والديزل في #الإمارات



⛽ Monthly Fuel Price Announcement:

May 2023 fuel prices released by the #UAE Fuel Price Follow-up Committee. pic.twitter.com/Q014ebrhXH — Emarat (امارات) (@EmaratOfficial) April 30, 2023

وسجل سعر ليتر الديزل انخفاضا بقيمة بلغت 12 فلسا مقارنة بأسعار شهر إبريل، بحسب الأسعار التي أقرتها لجنة متابعة أسعار الوقود بأنواعه المختلفة شاملة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.

ويسجل سعر لتر البنزين من نوع «سوبر 98» اعتبارا من بداية مايو ارتفاعا من مبلغ 3.01 دراهم سابقا، ليصل إلى 3.16 دراهم، بزيادة بلغت 15 فلسا، فيما يسجل سعر لتر البنزين «خصوصي 95» ارتفاعا من سعر 2.90 درهم، ليصل إلى 3.05 دراهم بارتفاع 15 فلسا، فيما يرتفع سعر لتر البنزين «أي بلس 91» من 2.82 درهم ليصل إلى 2.97 درهم بزيادة بلغت 15 فلسا.

