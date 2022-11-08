سامر باطر by سامر باطر

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Posted inأخبار أريبيان بزنس

زيادة شركات التقنية المالية السعودية بمعدل 79 بالمئة

سامر باطر by سامر باطر

ارتفع عدد شركات التقنية المالية السعودية بنسبة 79 في المائة، لتبلغ 147 شركة في 2022، مقابل 82 شركة في العام السابق بحسب التقرير السنوي لشركات التقنية المالية (فنتك). ويتوقع التقرير طفرة في البنوك الرقمية بالمملكة. ويلفت التقرير إلى فرص يولدها اندمــاج البنــوك والـذي نتـج عنـه تشـكيل كيانـات مصرفيـة كبيـرة ذات مـلاءة ماليـة ضخمـة تتيـح لهـا دعـم المشـاريع التنمويـة والمسـاهمة فـي تحقيـق أهـداف برنامـج تطويـر القطـاع المالـي، ويضيف أنه مـن المتوقـع أن ترخيـص بنـوك رقميـة جديدة فـي المملكـة .

نمو مطرد لشركات التقنية المالية السعودية

  • 147 شركة في 2022، مقابل 82 شركة في العام السابق و10 شركات فقط عام 2018 .
  • تضاعف عدد الشركات في القطاع 14.7 مرة خلال 4 سنوات.
  • نمو البنية التحتية بنسبة 600 في المائة.
  • نمو شركات التمويل الشخصي وادارة الخزينة 175 في المائة.
  • نمو السوق المالية 129 في المائة.
  • نمو شركات التمويل الخاص 125 في المائة.
  • حلول الأعمال وتوفير المعلومات 73 في المائة.
  •  والمدفوعات وصرف العملات 65 في المائة.
  •  شركات الإقراض والتمويل 42 في المائة.

واعد، مركز أرامكو السعودية يقدم منحا مالية لشركات تقنية مالية

تحديات تواجه شركات التقنية المالية السعودية
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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...