زيادة شركات التقنية المالية السعودية بمعدل 79 بالمئة

ارتفع عدد شركات التقنية المالية السعودية بنسبة 79 في المائة، لتبلغ 147 شركة في 2022، مقابل 82 شركة في العام السابق بحسب التقرير السنوي لشركات التقنية المالية (فنتك). ويتوقع التقرير طفرة في البنوك الرقمية بالمملكة. ويلفت التقرير إلى فرص يولدها اندمــاج البنــوك والـذي نتـج عنـه تشـكيل كيانـات مصرفيـة كبيـرة ذات مـلاءة ماليـة ضخمـة تتيـح لهـا دعـم المشـاريع التنمويـة والمسـاهمة فـي تحقيـق أهـداف برنامـج تطويـر القطـاع المالـي، ويضيف أنه مـن المتوقـع أن ترخيـص بنـوك رقميـة جديدة فـي المملكـة .

نمو مطرد لشركات التقنية المالية السعودية

147 شركة في 2022، مقابل 82 شركة في العام السابق و10 شركات فقط عام 2018 .

تضاعف عدد الشركات في القطاع 14.7 مرة خلال 4 سنوات.

نمو البنية التحتية بنسبة 600 في المائة.

نمو شركات التمويل الشخصي وادارة الخزينة 175 في المائة.

نمو السوق المالية 129 في المائة.

نمو شركات التمويل الخاص 125 في المائة.

حلول الأعمال وتوفير المعلومات 73 في المائة.

والمدفوعات وصرف العملات 65 في المائة.

شركات الإقراض والتمويل 42 في المائة.

يسرنا أن نقدم لكم التقرير السنوي الرابع لفنتك السعودية لعام 20212022 والذي يقدم لمحة عامة عن تطور قطاع #التقنية_المالية في #السعودية خلال العام الماضي، بالإضافة إلى تسليط الضوء على استراتيجية التقنية المالية، والابتكار في الأسواق المالية، والطفرة المتوقعة للبنوك الرقمية بالمملكة — فنتك السعودية (@FintechSaudi) November 7, 2022