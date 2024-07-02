فريق التحرير by فريق التحرير

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زيادة رواتب 2.6 مليون استرالي بتخفيض ضريبي لمواجهة غلاء المعيشة

زيادة رواتب الاستراليين من خلال تخفيض ضريبة الدخل لمواجهة غلاء المعيشة

فريق التحرير by فريق التحرير

يتلقى اليوم قرابة مليونين و600 ألف من الأستراليين زيادة في رواتبهم من خلال تخفيضات ضريبية دخلت اليوم حيز التنفيذ بحسب تقارير صحفية.

ونشر رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز على حسابه على منصة إكس قائلا:”اليوم حصل أكثر من 2.6 مليون أسترالي على زيادة في الأجور.”

وتأتي هذه التخفيضات الضريبية ضمن المرحلة الثالثة من التخفيضات التي تساعد ذوي الدخل المنخفض والمتوسط، في الميزانية الفيدرالية، إلى جانب مليارات من الدولار في إطار خطط جديدة لمساعدة الأستراليين على مواجهو غلاء المعيشة. وسيبلغ التخفيض الضريبي حوالي 1929 دولارًا سنويًا للأشخاص الذين يكسبون 90 ألف دولار سنويا.

يذكر أن إدارة رئيس الوزراء الأسترالي الجديد أنتوني ألبانيز تضم 13 امرأة، بما في ذلك أول امرأة مسلمة تشغل منصب وزيرة في الحكومة وثاني شخص من السكان الأصليين يتم تعيينه وزيراً للشؤون الأصلية، وذلك بعد فوز حزب العمال على الحزب المحافظ في البلاد.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...