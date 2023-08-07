زيادة حصص القرآن لمراحل رياض الأطفال في السعودية

كشفت وزارة التعليم من خلال بيانها عن قرارها بـ تدريس مواد جديدة لطلاب وطالبات كل من مراحل الثانوية والإبتدائي ورياض الأطفال, وذلك بداية من العام الدراسي القادم 1445 هـ, وقد لفتت أن الهدف من وراء ذلك هو تقديم تجارب علمية للطلاب تواكب العصر.

وتعد أحدث المواد الدراسية الجديدة لـ طلاب مرحلة رياض الأطفال، إضافة مادة التقنية⁩ في مرحلة رياض الأطفال، وزيادة حصص القرآن الكريم والدراسات الإسلامية لمرحلة رياض الأطفال.

وبحسب ما أعلنته وزارة التعليم، فإن المواد الدراسية الجديدة لـ طلاب الثانوية العامة, تشمل ما يلي:

‏- علوم الأرض والفضاء.

‏- إدارة الفعاليات.

‏- تخطيط الحملات التسويقية.

‏- الذكاء الإصطناعي.

‏- هندسة البرمجيات.

‏- الأمن السيبراني.

‏- الرعاية الصحية.

‏- أنظمة الجسم.

‏- مبادئ القانون

كما ما تم الإعلان عن أن طلاب الثانوية العامة مطالبين بمشروع تخرج لطلاب، فيما كانت المواد الدراسية الجديدة لـ طلاب المرحلة الإبتدائية، إضافة مادة ‘الدفاع عن النفس؛ وذلك للطلاب بداية من الصف الأول الإبتدائي وحتى الثالث المتوسط، للبنين والبنات.

وذكرت الوزارة أحدث المواد الدراسية الجديدة لـ طلاب مرحلة رياض الأطفال، إضافة مادة التقنية⁩ في مرحلة رياض الأطفال، وزيادة حصص القرآن الكريم والدراسات الإسلامية لمرحلة رياض الأطفال.