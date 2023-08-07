مويضي المطيري by مويضي المطيري

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار أريبيان بزنستعليممجتمع

زيادة حصص القرآن لمراحل رياض الأطفال في السعودية

مويضي المطيري by مويضي المطيري

كشفت وزارة التعليم من خلال بيانها عن قرارها بـ تدريس مواد جديدة لطلاب وطالبات كل من مراحل الثانوية والإبتدائي ورياض الأطفال, وذلك بداية من العام الدراسي  القادم 1445 هـ, وقد لفتت أن الهدف من وراء ذلك هو تقديم تجارب علمية للطلاب تواكب العصر.

وتعد أحدث المواد الدراسية الجديدة لـ طلاب  مرحلة رياض الأطفال، إضافة مادة التقنية⁩ في مرحلة رياض الأطفال، وزيادة حصص القرآن الكريم والدراسات الإسلامية لمرحلة رياض الأطفال.

وبحسب ما أعلنته وزارة التعليم، فإن المواد الدراسية الجديدة لـ طلاب الثانوية العامة, تشمل ما يلي:

‏- علوم الأرض والفضاء.

‏- إدارة الفعاليات.

‏- تخطيط الحملات التسويقية.

‏- الذكاء الإصطناعي.

‏- هندسة البرمجيات.

‏- الأمن السيبراني.

‏- الرعاية الصحية.

‏- أنظمة الجسم.

‏- مبادئ القانون

كما ما تم الإعلان عن أن طلاب الثانوية العامة مطالبين بمشروع تخرج لطلاب، فيما كانت المواد الدراسية الجديدة لـ طلاب المرحلة الإبتدائية، إضافة مادة ‘الدفاع عن النفس؛ وذلك للطلاب بداية من الصف الأول الإبتدائي وحتى الثالث المتوسط، للبنين والبنات.

وذكرت الوزارة أحدث المواد الدراسية الجديدة لـ طلاب  مرحلة رياض الأطفال، إضافة مادة التقنية⁩ في مرحلة رياض الأطفال، وزيادة حصص القرآن الكريم والدراسات الإسلامية لمرحلة رياض الأطفال.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا