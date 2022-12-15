زيادة الضرائب في مصر: شريحة ضريبية جديدة لذوي الدخل المرتفع

تعتزم الحكومة المصرية فرض شريحة ضريبية جديدة بنسبة 27.5% على دخل الأفراد الذي يفوق 800 ألف جنيه سنويا أو ما يعادل 32 ألف دولار.

يأتي ذلك بحسب مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، والمرسل من وزارة المالية إلى مجلس الوزراء بتاريخ 21 نوفمبر.

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ما هو الحد الأقصى الحالي لضريبة الدخل؟

يبلغ الحد الأقصى المطبّق حالياً في مصر لضريبة الدخل على الأفراد:

25 بالمئة لمن يزيد دخله السنوي على 400 ألف جنيه.

22.5 بالمئة للشركات التي يزيد صافي ربحها على 200 ألف جنيه سنويًا.

شرائح الضريبة على الأفراد بحسب مستوى الدخل سنويًا في القانون الجديد

صفر بالمئة لأصحاب الدخل حتى 15 ألف جنيه

2.5 بالمئة لأصحاب الدخل أكثر من 15 وحتى 30 ألف جنيه

10 بالمئة لأصحاب الدخل أكثر من 30 وحتى 45 ألف جنيه

15 بالمئة لأصحاب الدخل أكثر من 45 وحتى 60 ألف جنيه

20 بالمئة لأصحاب الدخل أكثر من 60 وحتى 200 ألف جنيه

22.5 بالمئة لأصحاب الدخل أكثر من 200 وحتى 400 ألف جنيه

25 بالمئة لأصحاب الدخل أكثر من 400 وحتى 800 ألف جنيه

27.5 بالمئة لأصحاب الدخل أكثر من 800 ألف جنيه

وكانت الحكومة المصرية اتخذت عددًا من الإجراءات، شملت:

زيادة الأجور

رفع حدّ الإعفاء الضريبي

تطبيق علاوات استثنائية على الرواتب

ماذا تريد الحكومة المصرية من التطبيقات الجديدة؟

تستهدف الحكومة المصرية زيادة حصيلتها الضريبية خلال السنة المالية الحالية 2022-2023 بنحو 18.8% إلى 1.1 تريليون جنيه.

تسعى الحكومة لزيادة إيراداتها من الضريبة على الرواتب بنسبة 18.6% لتصل إلى 107.3 مليار جنيه خلال نفس العام.

متى سيبدأ العمل بالقانون الجديد؟

تسعى الحكومة لبدء العمل بتعديلات قانون الضريبة على الدخل بدءًا من يناير 2023، ويستلزم إقرار التعديلات وإدخالها حيّز التنفيذ موافقة مجلس النواب، ثم موافقة رئيس الجمهورية، قبل نشرها بالجريدة الرسمية.