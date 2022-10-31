زيادة الإقبال على أدوية مضادة للإشعاع النووي في روسيا

أشارت صحيفة روسية إلى قفزة كبيرة في مبيعات أدوية مضادة للإشعاع النووي في روسيا مثل اليود و يأتي ذلك مع تصاعد التهديدات والمخاوف حول الوصول إلى نقطة الحرب النوويّة.

وذكرت صحيفة “موسكو تايمز” بأن مبيعات “حبوب اليود” المُضادّة للإشعاع النووي ارتفعت في روسيا بنسبة 150 بالمئة. ويأتي نسبة ارتفاع مبيعات حبوب اليود، مع التحذير الروسي من قيام أوكرانيا باستخدام قنبلة قذرة، والقول بأن روسيا من قامت بالهجوم.

تم بيع أكثر من 850 ألف عبوة من يود البوتاسيوم بقيمة حوالي 115.2 مليون روبل (1.88 مليون دولار) في روسيا بين يناير وأكتوبر. ويستخدم هذا المركب الكيميائي في حالة التعرض للإشعاع ويعمل عن طريق منع الغدة الدرقية من امتصاص اليود المشع الذي ينطلق عادة في حالات الطوارئ النووية. سجلت شركة محرك البحث Yandex زيادة في عمليات البحث بمقدار سبعة أضعاف عن يوديد البوتاسيوم في سبتمبر. وشهدت الأدوية الأخرى التي تخفف من آثار الإشعاع نموًا مشابهًا مقارنة بشهر سبتمبر 2021.