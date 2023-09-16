زيادة الأجور والمعاشات.. الرئيس المصري يعلن 8 قرارات اقتصادية

أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي 8 قرارات لمجابهة الأزمة الاقتصادية وتخفيف العبء عن مواطنيه، من بينها زيادة المعاشات والأجور ورفع الحد الأدنى لها.

ووجه الرئيس المصري حكومة بلاده بسرعة العمل على تنفيذ تلك القرارات، وذلك خلال زيارته لمدينة بني سويف لافتتاح مشروعات جديدة.

والقرارات التي أعلنها الرئيس المصري هي:

ووجه الرئيس السيسي، الحكومة والمؤسسات المعنية بالدولة لتنفيذ هذه الحزمة، على النحو التالي:

زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح “600” جنيه، بدلا من “300” جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.

زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة، ليصبح “4” آلاف جنيه، بدلا من “3500” جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.

رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة “25%”، من “36” ألف جنيه، إلى “45” ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.

زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من “تكافل وكرامة”، بنسبة “15%” لأصحاب المعاشات، وبإجمالي “5” ملايين أسرة.

مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح “600” جنيه، بدلا من “300” جنيه، بإجمالي “11” مليون مواطن.

سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة.

قيام البنك الزراعي المصري، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022 .

إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.

الرئيس #السيسي: تحملكم الأوضاع الاقتصادية الصعبة فيه جبر خاطر كبير ليا أنا شخصيًا#بني_سويف_بتفرح pic.twitter.com/vUeUEueho4 — ON (@ONTVEgy) September 16, 2023