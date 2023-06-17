أظهر تقرير اليوم السبت وجود إقبال من الطلبة السعوديين على الابتعاث والدراسة في الجامعات الفرنسية.

ورصد تقرير لقناة “الإخبارية” السعودية الرسمية حالات عديدة لطلاب سعوديين يدرسون في الجامعات الفرنسية وخاصة العريقة منها كالسوربون.

فيديو | إقبال من الطلبة السعوديين على الابتعاث والدراسة في الجامعات الفرنسية #الإخبارية pic.twitter.com/pbRP6QgULa — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 17, 2023

وتأتي فرنسا في المرتبة السادسة بعدد الطلاب السعوديين المبتعثين للدراسة بعد الولايات المتحدة الأمريكية وثانياً بريطانيا وثالثاً أستراليا ورابعاً ألمانيا وخامساً إيرلندا، بحسب بيانات تعود للعام 2019.

ويتزامن تقرير “الإخبارية” مع زيارة يجريها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حالياً، لفرنسا حيث التقى أمس الجمعة بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية.

وكان في استقبال الأمير محمد بن سلمان الرئيس الفرنسي الذي رحب بالأمير محمد في فرنسا، متمنياً له ومرافقيه طيب الإقامة، فيما عبر ولي العهد عن سعادته بهذه الزيارة. كما كان في استقبال ولي العهد الوزراء في الحكومة الفرنسية، وعدد من كبار المسؤولين.

وعقد الأمير محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي اجتماعاً ثنائياً موسعاً بحضور وفدي البلدين.

ونقل الأمير محمد في مستهل الاجتماع تحيات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى الرئيس الفرنسي، فيما حمل “ماكرون” للأمير محمد تحياته للملك سلمان بن عبدالعزيز.

وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين، وسبل تطويرها في جميع المجالات، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

كما تم تبادل وجهات النظر حول مستجدات الأحداث الدولية والإقليمية، وتنسيق الجهود المبذولة المشتركة بشأنها.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ووزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء محمد بن عبدالملك آل الشيخ، ووزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر بن عثمان الرميان، وسكرتير ولي العهد الدكتور بندر بن عبيد الرشيد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى فرنسا فهد الرويلي.

فيما حضره من الجانب الفرنسي، وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية في الجمهورية الفرنسية كاترين كولونيا، وسفير فرنسا لدى المملكة لودوفيك بوي، وأمين عام الرئاسة الكسي كولير، ورئيس الأركان الخاصة اللواء قوات جوية فابيان مندون، والمستشار الدبلوماسي للشيربا G20 -G7 لرئيس الجمهورية إيمانويل بون، ومستشار شمال إفريقيا والشرق الأوسط برئاسة الجمهورية باتريك دوريل، ومستشارة التصدير والسياسة التجارية فيكتوار فاندفيل.