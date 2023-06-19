مقترح سري لزيادة أسعار الكهرباء في مصر

أكد تقرير اليوم الإثنين وجود مقترح حكومي تم إعداده “في سرية تامة” وإرساله إلى مجلس الوزراء المصري يتضمن إقرار الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء المرتقب تطبيقها في يوليو/تموز المقبل بنسب مختلفة على الشرائح.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لموقع “مصراوي” المحلي، إن الزيادة في أسعار الكهرباء، تتضمن زيادة محاسبة الشريحة الأولى إلى نحو ٦٨ قرشاً بدلاً من ٥٨ قرشاً للشريحة الأولى كما كان مقرراً لها والمعلن منذ العام ٢٠٢٠.

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إنه سيتم إقرار زيادات مختلفة على الشرائح الست، منوهاً إلى أن الشريحة السابعة التي تتضمن استهلاكاً أكثر من ألف كيلو وات/ ساعة، سيتم زيادتها من ١٤٥ قرشاً إلى ٢ جنيه و٢٠ قرشًا، بزيادة تقدر بـ ٧٥ قرشاً لكل كيلو وات/ ساعة.

وتستعد الحكومة المصرية لتطبيق زيادات جديدة على أسعار شرائح استهلاك الكهرباء اعتبارًا من بداية شهر يوليو/تموز المقبل، وذلك بسبب زيادة أسعار الغاز الطبيعي والوقود، وفقاً لما أعلنه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، في أواخر أكتوبر/تشرين الأول 2022 عن تأجيل زيادة أسعار شرائح استهلاك الكهرباء حتى 30 يونيو/حزيران المقبل 2023، وذلك تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية، والتي كان مقرراً تطبيقها مطلع يناير/كانون الثاني الماضي.

أسعار شرائح الكهرباء التي من المرتقب تطبيقها على جميع المشتركين والمنازل

الشريحة الأولى تبدأ من صفر إلى 50 كيلو وات، سعرها حالياً 48 قرشاً، وفي أول يوليو/تموز المقبل ستصبح 58 قرشاً.

الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات، وسعرها حالياً 58 قرشاً، وفي أول يوليو/تموز المقبل ستصبح 68 قرشاً.

الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات، وسعرها حالياً 77 قرشاً، وستصبح 83 قرشاً.

الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات، وسعرها حاليًّا 106 قروش، وستصبح 111 قرشاً.

الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات، وسعرها حالياً 128 قرشاً، وستصبح إلى131 قرشاً.

الشريحة السادسة من 651 إلى ألف كليو وات، وسيكون سعرها كما هو حالياً 140 قرشاً.

الشريحة السابعة من صفر لأكثر من 1000 (145 قرشاً)، وأصحاب تلك الشريحة أيضاً لا يحصلون على دعم ولا يخضعون لنظام التشريح، وسيصبح سعرها في يوليو/تموز المقبل كما هي منذ ثلاث سنوات 145 قرشاً.