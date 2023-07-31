أصدرت المؤسسة العامة للبترول في الإمارات جدول أسعار الوقود لشهر أغسطس المقبل وفقاً للجنة متابعة أسعار الجازولين والديزل في الدولة، وشهدت الأسعار إرتفاعا طفيفا في الأسعار، وزاد سعر ليتر البنزين الممتاز 98 أوكتان 14 فلس، والديزل 19 فلس، والبنزين خصوصي 13 فلس، والبنزين إي بلس 14 فلس.
أغسطس
أسعار الوقود لشهر أغسطس 2023 وفقاً للجنة متابعة أسعار الجازولين والديزل في الإمارات:
ديزل: 2.95
بنزين إي بلس: 2.95
بنزين ممتاز 98: 3.14
خصوصي 95: 3.02
يوليو
أسعار الوقود لشهر يوليو 2023 وفقاً للجنة متابعة أسعار الجازولين والديزل في الإمارات:
ديزل: 2.76 درهم
بنزين إي بلس: 2.81 درهم
بنزين ممتاز 98: 3 دراهم
خصوصي 95: 2.89 درهم
يونيو
أسعار الوقود لشهر يونيو 2023 وفقاً للجنة متابعة أسعار الجازولين والديزل في الإمارات:
ديزل: 2.68 درهم
بنزين إي بلس: 2.76 درهم
بنزين ممتاز 98: 2.95 درهم
خصوصي 95: 2.84 درهم
مايو
أسعار الوقود لشهر مايو 2023 وفقاً للجنة متابعة أسعار الجازولين والديزل في الإمارات:
- ديزل: 2.91 درهم
- بنزين إي بلس: 2.97 درهم
- بنزين ممتاز 98: 3.16 درهم
- خصوصي 95 : 3.05 درهم
أبريل
أسعار الوقود لشهر أبريل 2023 وفقاً للجنة متابعة أسعار الجازولين والديزل في الإمارات:
- بنزين سوبر 98: 3.01 درهم
- بنزين 91 إي بلس: 2.82 درهم
- ديزل: 3.03 درهم
مارس
أسعار الوقود لشهر مارس 2023 وفقاً للجنة متابعة أسعار الجازولين والديزل في الإمارات:
- بنزين سوبر 98 : 3.09 درهم
- خصوصي : 2.97 درهم
- بنزين 91 إي بلس : 2.90 درهم
- ديزل : 3.14 درهم
فبراير
أسعار الوقود لشهر فبراير 2023 وفقاً للجنة متابعة أسعار الجازولين والديزل في الامارات:
- ديزل: 3.38 دراهم/لتر
- ممتاز: 3.05 دراهم/لتر
- إي-بلس: 2.86 درهم/لتر
- خصوصي:2.93 درهم/لتر
يناير
أسعار الوقود لشهر يناير 2023 وفقاً للجنة متابعة أسعار الجازولين والديزل في الإمارات:
- ديزل : 3.29 درهم
- إي بلس 91 : 2.59 درهم
- ممتاز 98 : 2.78 درهم
- خصوصي 95 : 2.67 درهم