أصدرت المؤسسة العامة للبترول في الإمارات جدول أسعار الوقود لشهر أغسطس المقبل وفقاً للجنة متابعة أسعار الجازولين والديزل في الدولة، وشهدت الأسعار إرتفاعا طفيفا في الأسعار، وزاد سعر ليتر البنزين الممتاز 98 أوكتان 14 فلس، والديزل 19 فلس، والبنزين خصوصي 13 فلس، والبنزين إي بلس 14 فلس.

أغسطس

أسعار الوقود لشهر أغسطس 2023 وفقاً للجنة متابعة أسعار الجازولين والديزل في الإمارات:

ديزل: 2.95

بنزين إي بلس: 2.95

بنزين ممتاز 98: 3.14

خصوصي 95: 3.02

أسعار الوقود الشهرية: أسعار الوقود لشهر أغسطس 2023 وفقاً للجنة متابعة أسعار الجازولين والديزل في #الإمارات



⛽ Monthly Fuel Price Announcement: August 2023 fuel prices released by the #UAE Fuel Price Follow-up Committee pic.twitter.com/smSoYC2c7G — Emarat (امارات) (@EmaratOfficial) July 31, 2023

يوليو

أسعار الوقود لشهر يوليو 2023 وفقاً للجنة متابعة أسعار الجازولين والديزل في الإمارات:

ديزل: 2.76 درهم

بنزين إي بلس: 2.81 درهم

بنزين ممتاز 98: 3 دراهم

خصوصي 95: 2.89 درهم

أسعار الوقود الشهرية: أسعار الوقود لشهر يوليو 2023 وفقاً للجنة متابعة أسعار الجازولين والديزل في #الإمارات



⛽ Monthly Fuel Price Announcement:

July 2023 fuel prices released by the #UAE Fuel Price Follow-up Committee pic.twitter.com/IGTDXOcqVw — Emarat (امارات) (@EmaratOfficial) June 30, 2023

يونيو

أسعار الوقود لشهر يونيو 2023 وفقاً للجنة متابعة أسعار الجازولين والديزل في الإمارات:

ديزل: 2.68 درهم

بنزين إي بلس: 2.76 درهم

بنزين ممتاز 98: 2.95 درهم

خصوصي 95: 2.84 درهم

أسعار الوقود الشهرية: أسعار الوقود لشهر يونيو 2023 وفقاً للجنة متابعة أسعار الجازولين والديزل في #الإمارات



⛽ Monthly Fuel Price Announcement:

June 2023 fuel prices released by the #UAE Fuel Price Follow-up Committee. pic.twitter.com/OfEqMhuQBF — Emarat (امارات) (@EmaratOfficial) May 31, 2023

مايو

أسعار الوقود لشهر مايو 2023 وفقاً للجنة متابعة أسعار الجازولين والديزل في الإمارات:

ديزل: 2.91 درهم

بنزين إي بلس: 2.97 درهم

بنزين ممتاز 98: 3.16 درهم

خصوصي 95 : 3.05 درهم

أسعار الوقود الشهرية: أسعار الوقود لشهر مايو 2023 وفقاً للجنة متابعة أسعار الجازولين والديزل في #الإمارات



⛽ Monthly Fuel Price Announcement:

May 2023 fuel prices released by the #UAE Fuel Price Follow-up Committee. pic.twitter.com/Q014ebrhXH — Emarat (امارات) (@EmaratOfficial) April 30, 2023

أبريل

أسعار الوقود لشهر أبريل 2023 وفقاً للجنة متابعة أسعار الجازولين والديزل في الإمارات:

بنزين سوبر 98: 3.01 درهم

بنزين 91 إي بلس: 2.82 درهم

ديزل: 3.03 درهم

أسعار الوقود الشهرية: أسعار الوقود لشهر أبريل 2023 وفقاً للجنة متابعة أسعار الجازولين والديزل في #الإمارات



⛽ Monthly Fuel Price Announcement:

April 2023 fuel prices released by the #UAE Fuel Price Follow-up Committee pic.twitter.com/YdPDSAnyac — Emarat (امارات) (@EmaratOfficial) March 31, 2023

مارس

أسعار الوقود لشهر مارس 2023 وفقاً للجنة متابعة أسعار الجازولين والديزل في الإمارات:

بنزين سوبر 98 : 3.09 درهم

خصوصي : 2.97 درهم

بنزين 91 إي بلس : 2.90 درهم

ديزل : 3.14 درهم

أسعار الوقود الشهرية: أسعار الوقود لشهر مارس 2023 وفقاً للجنة متابعة أسعار الجازولين والديزل في #الإمارات



⛽ Monthly Fuel Price Announcement:

March 2023 fuel prices released by the #UAE Fuel Price Follow-up Committee. pic.twitter.com/KHZu7ZFI0j — Emarat (امارات) (@EmaratOfficial) February 28, 2023

فبراير

أسعار الوقود لشهر فبراير 2023 وفقاً للجنة متابعة أسعار الجازولين والديزل في الامارات:

ديزل: 3.38 دراهم/لتر

ممتاز: 3.05 دراهم/لتر

إي-بلس: 2.86 درهم/لتر

خصوصي:2.93 درهم/لتر

أسعار الوقود الشهرية: أسعار الوقود لشهر فبراير 2023 وفقاً للجنة متابعة أسعار الجازولين والديزل في #الإمارات



⛽ Monthly Fuel Price Announcement:

February 2023 fuel prices released by the #UAE Fuel Price Follow-up Committee. pic.twitter.com/K7gEOSSg4i — Emarat (امارات) (@EmaratOfficial) January 31, 2023

يناير

أسعار الوقود لشهر يناير 2023 وفقاً للجنة متابعة أسعار الجازولين والديزل في الإمارات:

ديزل : 3.29 درهم

إي بلس 91 : 2.59 درهم

ممتاز 98 : 2.78 درهم

خصوصي 95 : 2.67 درهم

أسعار الوقود الشهرية: أسعار الوقود لشهر يناير 2023 وفقاً للجنة متابعة أسعار الجازولين والديزل في #الإمارات



⛽ Monthly Fuel Price Announcement:

January 2023 fuel prices released by the #UAE Fuel Price Follow-up Committee pic.twitter.com/VX7ANPJAyl — Emarat (امارات) (@EmaratOfficial) December 30, 2022