زووم تمنع موظفيها من العمل عن بعد بعدما جنت مليارات الدولارات من شعبية تطبيقها للعمل عن بعد

طلبت شركة زووم التي مهدت لثورة العمل عن بعد أثناء وباء “كوفيد-19″، من موظفيها العودة للعمل من المكاتب.

وقالت زووم في بيان إن هناك الآن “نهجا هجينا منظما”، ما يعني أن الموظفين الذين يعيشون بالقرب من المقر يجب أن يعملوا من المكاتب يومين على الأقل كل أسبوع لأنه”أكثر فعالية”.

واضاف البيان: “كشركة، نحن في وضع أفضل لاستخدام تقنياتنا الخاصة، ومواصلة الابتكار، ودعم عملائنا العالميين”.

وتابع: “سنستمر في الاستفادة من منصة زووم بأكملها للحفاظ على اتصال موظفينا وفرقنا المنتشرة والعمل بكفاءة”.

وبغض النظر عن المفارقة، لا يتم استبعاد زووم من اتجاه العودة إلى المكتب الذي يجتاح شركات التكنولوجيا. في الأشهر الأخيرة، سنت غوغل وأمازون وساليسفورس سياسات مماثلة، منهية نهج عصر “كوفيد” الذي منح الموظفين مزيدا من الحرية في العمل من المنزل. ومع ذلك، واجهت الشركات بعض التغييرات من الموظفين بعد أن اعتادوا على العمال بقدر أكبر من المرونة.

حتى البيت الأبيض يقوم بتقليل العمل عن بعد. في الأسبوع الماضي، طلب من وكالات مجلس الوزراء إعادة العملاء الفيدراليين إلى المكتب بشكل متكرر في الأشهر المقبلة، وفقا لقناة سي إن إن.

وكانت شركة زووم واجهت صعوبات مع تضاؤل الطلب على التطبيق الخاص بها بعد انحصار الوباء.

في شباط/فبراير، خفضت زووم ما يقرب من 15% من موظفيها اي حوالي 1300 موظف، بعد أن نمت بسرعة كبيرة جدا. كما تم تخفيض رواتب أعضاء فريق القيادة التنفيذية بنسبة 20% للسنة المالية القادمة وفقدوا مكافآتهم للسنة المالية 2023.

وكان تطبيق زووم قد شهد انتشاراً كبيراً خلال الفترة الاولى من انتشار وباء كورونا، حيث لجأ الكثيرون له للدردشة المرئية مع الأصدقاء والزملاء أثناء عمليات الإغلاق.

وبحلول منتصف عام 2020، أبلغت شركة زووم عن ارتفاع كبير في الإيرادات بسبب ارتفاع عدد العملاء من الشركات التي أجبرت على اللجوء إلى العمل عن بعد.

وشهدت أسهم الشركة ارتفاعا بنسبة 4% تقريبا خلال هذا العام.