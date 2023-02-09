زوهو تعزز الاستثمار في السعودية لدعم رؤية 2030

أعلنت شركة زوهو الهندية للتقنية، أمس الأربعاء خلال مؤتمر ليب التقني الدولي المقام في الرياض، عن خطط لتعزيز الاستثمار في المملكة العربية السعودية خلال العام 2023 لدفع عجلة التحول الرقمي للشركات والمساهمة في التطور التكنولوجي المتسارع الذي تشهده المملكة.

وكجزء من استراتيجية طويلة الأجل وضعتها الشركة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية (MCIT)، سوف تقوم زوهو باستثمار 30 مليون دولار سنوياً على هيئة رصيد محفظة وبرامج للتدريب الرقمي للمساعدة على تسهيل تبني التقنيات الرقمية من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في السعودية من خلال تطبيقاتها التجارية التي تزيد على 55 تطبيقاً ودعم جهود الارتقاء بالمهارات الرقمية بين الشركات المحلية.

وقال حيدر نظام، رئيس زوهو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا “لا تزال المملكة العربية السعودية في صدارة الأسواق الأسرع نمواً بالنسبة لنا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. حيث تتحول السعودية بفضل الأجندة الطموحة لقيادتها إلى قوة اقتصادية بارزة وبيئة مواتية وجاذبة للأعمال، تشكل فيها التكنولوجيا ركيزة أساسية للدفع بنماءها. نستهدف خلال العام المقبل مواصلة مسيرة الريادة في المنطقة لجعل المملكة العربية السعودية سوقنا الأول إقليمياً، بينما نسخر في الوقت ذاته الموارد اللازمة للمساعدة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال إزالة العوائق التكنولوجية التي تواجه مجتمع الأعمال”.

وتضمن خطط الاستثمار افتتاح زوهو مكتبها الأول في الرياض، بالإضافة إلى مكتبها الحالي في جدة، وكذلك مواصلة توظيف الكوادر المحلية. ومن المقرر أن تعزز الشركة التعاون والتنسيق مع الهيئات الحكومية المحلية التي تقود رؤية السعودية 2030 للمساهمة في دعم أجندة الاستدامة الاقتصادية والرقمنة في السوق المحلي.

وكشفت زوهو أنها ستستثمر أيضاً في البنية التحتية الرقمية في السعودية هذا العام لتحسين تجربة العملاء والدعم الفني وكذلك لتخزين البيانات محلياً مما يتوافق مع قانون حماية البيانات الشخصية PDPL وسياسات موقع البيانات.

وقال نظام “تلتزم زوهو بتقديم قيمة مميزة لمجتمعات الأعمال المحلية من خلال توفير حلول مخصصة وتجربة عملاء استثنائية، مع العمل في ذات الوقت على تعزيز استراتيجيتنا التي تمزج بين الحفاظ على مستويات عالمية مع تخصيص حلولنا لمواكبة ثقافة ومتطلبات الأسواق المختلفة والتي لا طالما اعتمدناها كركيزة أساسية في نمونا عالمياً. ويُعزى النجاح الذي نحققه إلى حرصنا على ضمان توافق منتجاتنا مع متطلبات السوق المحلي واللغة، وكذلك التزامنا الراسخ بخصوصية البيانات بما يتماشى مع لوائح حماية البيانات المحلية”.

وتقدم زوهو حلول باللغة العربية تشتمل على زوهو سي آر آم Zoho CRM وزوهو كريتور Zoho Creator وزوهو بيغين Zoho Bigin. وبالإضافة إلى ذلك، تعتبر منصة التجارة الالكترونية زوهو كوميرس Zoho Commerce الخاصة بزوهو من بين المنصات القليلة في السوق التي تدعم اللغة العربية، وهو ما يمكّن التجار من إنشاء مواقع للتجارة الإلكترونية باللغة العربية. وكانت زوهو قد سجلت نمواً سنوياً بنسبة 70 بالمئة في المملكة العربية السعودية في 2021.

وتشارك زوهو في دورة هذا العام من فعاليات مؤتمر ليب LEAP لاستعراض أكثر من 55 تطبيقاً مبتكراً للأعمال، والذي يشمل الحلول المالية والمحاسبية المتوافقة مع ضريبة القيمة المضافة VAT والمعتمدة من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA)، وهي بالتحديد “زوهو بوكس” Zoho Books، و”زوهو انفويس” Zoho Invoice، و”زوهو انفنتوري” Zoho Inventory و”زوهو اكسبنس” Zoho Expense. وتتمتع هذه الحلول بالقدرة على التكامل مع بوابات الدفع الدولية والإقليمية مثل تاپ Tap payments.