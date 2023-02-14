زوهو تستثمر 100 مليون درهم للتوسع في الإمارات

أعلنت زوهو Zoho، وهي شركة تقنية عالمية، أنها تعتزم استثمار 100 مليون درهم للتوسع في الإمارات، وأشارت إلى انها نجحت في تحقيق نمو بمعدل 10 أضعاف على مدى خمسة أعوام منذ إطلاق عملياتها في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تعد بمثابة مقر رئيسي لها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مع تسجيل معدل نمو سنوي مركب لمدة 5 سنوات بنسبة 60%.

وكانت زوهو قد شهدت في عام 2022 نمواً بنسبة 45% في دولة الإمارات، التي شكلت ثاني أعلى دولة من حيث النمو على الصعيد العالمي بالنسبة للشركة. كما ضاعفت الشركة عدد موظفيها في الإمارات وعبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا خلال العام الماضي، من خلال توظيف كوادر محلية، وذلك ضمن إطار استراتيجيتها التي تمزج بين الحفاظ على مستويات عالمية مع تخصيص حلولها لمواكبة متطلبات الأسواق المختلفة.

وسجلت “زوهو” نمواً بنسبة 50% في شبكة شركائها في الإمارات خلال عام 2022، الأمر الذي يساعدها على خدمة عملائها بشكل أفضل.

وأبرمت زوهو اتفاقيات شراكة مع جهات مختلفة مثل دائرة الاقتصاد والسياحة وهيئة دبي للثقافة والفنون “دبي للثقافة” من أجل تسهيل وصول الشركات من مختلف الأحجام ورواد الأعمال الإبداعية إلى تكنولوجيا المشاريع.

كما تعاقدت أيضاً مع مؤسسات تعليمية مثل أكاديمية مانيبال للتعليم العالي وأكاديمية الإمارات لإدارة الضيافة لتنفيذ برامج تدريبية وتمكين الطلبة رقمياً. وقد ساعدت زوهو منذ عام 2020 أكثر من 3500 شركة صغيرة ومتوسطة الحجم على الوصول إلى تقنيتها السحابية من خلال إبرام شراكات مختلفة، إلى جانب استثمار 20 مليون درهم في أرصدة محفظة.

كما استثمرت الشركة أيضاً مبلغ قدره 4.5 مليون درهم دعماً لمبادرات التدريب، التي أفضت إلى تمكين أكثر من 300 شركة و200 طالب رقمياً.

وقال سريدهار فيمبو، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لـزوهو كوربوريشن، على هامش فعالية زوهوليكس دبي، مؤتمر المستخدمين السنوي للشركة، “عملت الشركة على الاستثمار في توظيف كوادر محلية وتنمية شبكة شركائها، إلى جانب إضافة خاصية دعم اللغة العربية ضمن منتجاتها، وتحقيق التكامل مع بوابات الدفع المحلية من أجل تكييف حلولها مع متطلبات السوق المحلي. وسوف نواصل الاستثمار في توسيع بصمتنا في الدولة من خلال عمليات التوظيف، وبرامج الارتقاء بمهارات الموظفين، وتخصيص المنتجات، ودمج حلولنا مع حلول الموردين المحليين، فضلاً عن عقد الشراكات مع المؤسسات لدعم جهود الشركات المحلية في رحلتها للتحول الرقمي”.