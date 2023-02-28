زوكربيرغ يعلن عن إنشاء مجموعة للذكاء الاصطناعي 

كشف الرئيس التنفيذي لشركة “ميتا” مارك زوكربيرغ، في بيان له نشره على حسابه في فيسبوك، أن شركته بصدد انشاء مجموعة منتجات جديدة عالية المستوى تركز على الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وأوضح أن العمل بدأ بتجميع الكثير من الفرق التي تعمل على الذكاء الاصطناعي التوليدي عبر الشركة في مجموعة واحدة تركز على بناء تجارب مبهجة حول هذه التكنولوجيا في جميع منتجاتنا المختلفة.

وقال زوكربيرغ “على المدى القصير، سنركز على بناء أدوات إبداعية ومعبرة. وعلى المدى الطويل، سنركز على تطوير الذكاء الاصطناعي الذي يمكن أن يساعد الناس بعدة طرق”، مشيراً إلى أن ميتا تستكشف تجارب الذكاء الاصطناعي مع النص في واتساب وماسنجر ومع الصور في إنستغرام”.

وواصل زوكربيرغ “لدينا الكثير من العمل التأسيسي الذي يجب القيام به قبل الوصول إلى التجارب المستقبلية حقا، لكنني متحمس لجميع الأشياء الجديدة التي سنبنيها”.

وكانت ميتا قد كشفت يوم الجمعة الماضي عن نسختها الخاصة من الذكاء الاصطناعي المستخدم في تطبيقات، مثل “تشات جي بي تي”، قائلة إنها ستتيح للباحثين إيجاد حلول للمخاطر المحتملة لهذه التكنولوجيا.

ووصفت ميتا برنامج الذكاء الاصطناعي الخاص بها، والمسمى (لاما) (LLaMA)، بأنه نموذج “أصغر وأفضل أداءً”،” صُمم “لمساعدة الباحثين على تطوير عملهم”، في ما يمكن اعتباره انتقاداً مبطّناً لقرار مايكروسوفت بإصدار التكنولوجيا على نطاق واسع، مع الاحتفاظ برمز البرمجة سرّياً.

وقد أثارت برمجية “تشات جي بي تي” المدعومة من مايكروسوفت، ضجة كبيرة في العالم بفعل قدرتها على إنشاء نصوص متقنة مثل المقالات أو القصائد، في ثوانٍ فقط باستخدام تقنية تُعرف باسم نماذج اللغات الكبيرة “ال ال ام” (LLM).

وتعد تكنولوجيا “أل أل أم” جزءاً من مجال يُعرف باسم الذكاء الاصطناعي التوليدي، والذي يتضمن أيضاً القدرة على التصرف بالصور أو التصميمات أو كود البرمجة بشكل فوري تقريباً بناءً على طلب بسيط.

وعمقت مايكروسوفت شراكتها مع شركة “أوبن إيه آي”، مبتكرة “تشات جي بي تي”، إذ أعلنت في وقت سابق من هذا الشهر أن التكنولوجيا ستُدمج في محرك بحث بينغ الخاص بها وكذلك متصفح إيدج.