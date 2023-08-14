زوكربيرغ لماسك: عندما تصبح جاداً تعرف كيف تتواصل معي

قال الرئيس التنفيذي لشركة “ميتا” مارك زوكربيرغ، إن الوقت قد حان للمضي قدماً من التكهنات بأن نزالاً داخل قفص سيتم بينه وبين إيلون ماسك، وفق وكالة “بلومبرغ“.

زوكربيرغ لفت في منشور على منصة “ثريدز” إلى أن ماسك “يعرف كيف يتواصل معي، إذا كان جاداً بشأن موعد حقيقي وحدث رسمي. بخلاف ذلك، حان الوقت للمضي قدماً”، مشيراً إلى أنه سيركز “على التنافس مع الأشخاص الذين يأخذون الرياضة على محمل الجد”.

التنافس العلني بين ماسك (52 عاماً) وزوكربيرغ (39 عاماً)، اشتد بعدما نجحت منصة “ثريدز” التي تتيح للمستخدمين نشر رسائل قصيرة بطريقة مشابهة لمنصة “إكس” (تويتر سابقاً)، في الوصول إلى 100 مليون مستخدم في غضون أسبوع من إطلاقها.

تحدث ماسك، أغنى شخص في العالم عن احتمالات القتال بينه وبين صاحب “ميتا” لأسابيع. ولكنه نشر مؤخراً أنه قد يحتاج إلى جراحة، وسيتعين عليه التعافي لعدة أشهر.

Can’t wait to bang on his door tomorrow ? — Elon Musk (@elonmusk) August 13, 2023

ووفقاً للقطة شاشة نشرها كاتب سيرة ماسك والتر إيزاكسون، فإن أغنى رجل في العالم اقترح بعد ذلك، محاربة زوكربيرغ في منزله من أجل مباراة تدريبية. لكن الأخير رفض، ونشر رسالته العامة.

ماسك رد في منشور على “X” في وقت متأخر من يوم الأحد: “لا يمكنني الانتظار حتى قرع بابه غداً”.