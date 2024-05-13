زوجة بيل غيتس السابقة ستنسحب من مؤسسة بيل وميليندا فهل طار حلم جائزة نوبل؟

ستستقيل ميليندا فرينش غيتس، الزوجة السابقة لمؤسس شركة مايكروسوفت بيل غيتس، من منصب الرئيس المشارك لمؤسسة بيل وميليندا غيتس الشهر القادم لتتلاشى فرص فوز المؤسسة بجائزة نوبل وفقا لما تم التخطيط له عند طلاق بيل غيتس وزوجته، بعد أن أعلنت فرينش غيتس في منشور على موقع X إنها لحظة حاسمة لحماية وتعزيز حقوق المرأة في جميع أنحاء العالم. وكانت بلومبرغ قد ذكرت أن بيل غيتس وميليندا سيواصلان التعامل بطريقة ودية وكجبهة واحدة في مؤسسة ميليندا وبيل غيتس ليس بدواعي انسانية نبيلة بل للمحافظة على فرص الفوز بجائزة نوبل.



وستغادر بمنحة قدرها 12.5 مليار دولار كجزء من تسوية طلاقها مع بيل غيتس الذي جرى في عام 2021.

وقالت مليندا إنها ستحصل على “12.5 مليار دولار إضافية للالتزام بعملي نيابة عن النساء والأسر” نتيجة لاستقالتها واتفاق الطلاق المسبق مع بيل غيتس بعد أن انفصل الزوجان في مايو 2021.

يذكر أن صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية كشفت عن بعض التفاصيل التي يعتقد أنها كانت السبب الرئيسي للانفصال، وقالت إن ميليندا فرنش جيتس بدأت العمل مع محاميي الطلاق منذ عام 2019 على الأقل، وكان ذلك جزئيا بسبب المخاوف من تعاملات زوجها مع رجل الأعمال المدان بجرائم اعتداء جنسية جيفري أبستين.

وكشفت بلومبرغ أن علاقة غرامية مع موظفة في مايكروسوفت سنة 2000 كانت وراء تخلي بيل غيتس عن منصبه في مايكروسوفت مع بداية تحقيق مجلس الإدارة النظر في القضية وتوكيل مكتب محاماة خارجي بحسب ما نقلته داو جونز، لكن لم يتم التوصل إلى نتيجة بسبب مسارعة بيل غيتس للتنحي عن منصبه بعد شكوى من موظفتين في مايكروسوفت ومؤسسة بيل وميليندا غيتس، وقالت موظفة في رسالة للشركة ولزوجة بيل غيتس إنها تعرضت للضغط لإقامة علاقة عاطفية معها من قبل بيل غيتس.