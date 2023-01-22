زوجة تجهز على زوجها المريض بإطلاق النار عليه في المستشفى بزعم القتل الرحيم

أعتقلت الشرطة امرأة- اسمها ايلين جيلاند قتلت زوجها المريض في المستشفى بدواعي القتل الرحيم، وقالت الشرطة إنها ألقت القبض على امرأة مسنة بعد أن قتلت زوجها المصاب بمرض عضال في مستشفى دايتونا بيتش بولاية فلوريدا يوم السبت، وزعمت الزوجة أنها قامت بذلك باتفاق عقده الزوجان قبل ذلك بأسابيع، ومن المرجح أن يتم اتهام المرأة بالقتل من الدرجة الأولى.

قال رئيس شرطة دايتونا بيتش جاكاري يونغ في مؤتمر صحفي “يبدو أنه بسبب مرض جيري جيلاند Jerry Gilland الميئوس من شفائه ، أجرى الزوجين “تفاهما” حول الموضوع ، وقد خططوا لذلك قبل حوالي ثلاثة أسابيع تقريبًا ، إذا استمرت حالته وأوجاعه بالتدهور نحو الأسوأ، وأن الزوج أرادها أن تنهي تلك المعاناة”

MEDIA: Staging area is 215 Williamson Blvd – the old Regal movie theater. https://t.co/HoOjoSRUbl — Daytona Beach Police (@DaytonaBchPD) January 21, 2023

تلقت السلطات إخبارية عن حادث إطلاق النار في الطابق 11 من مستشفى أدفنت هيلث دايتونا بيتش AdventHealth حوالي الساعة 11:45 صباحًا يوم السبت. وقالت الشرطة إنه بعد أن أطلقت المرأة البالغة من العمر 76 عامًا النار على رأس زوجها البالغ من العمر 77 عامًا ، تحدث مفاوضو الرهائن مع المرأة. تحدثوا معها حتى الثالثة مساءً ، عندما تمكنوا من احتجازها بعد استخدام قنبلة ضوئية لإلهائها. قالت السلطات إنها غير متأكدة كيف تمكنت المرأة من إدخال مسدس إلى المستشفى و إن المرأة لم تهدد طاقم المستشفى أو المرضى الآخرين. وعلمت السلطات خلال المفاوضات أن الخطة الأصلية ستتضمن قيام الزوج بإطلاق النار على زوجته ثم ينتحر فيما وصف المرأة بأنها كانت “في حالة اكتئاب”. ومع ذلك ، تولت الزوجة إطلاق النار على الزوج بعد أن تبين أنه أضعف من أن ينفذ الخطة ويقتلها أولا بنفسه.

“القتل الرحيم”

في السنوات العشر الأخيرة، سمحت المزيد من البلدان والقرارات الصادرة عن المحاكم بتقديم المساعدة على الانتحار أو بما يُعرف بالقتل الرحيم.

أجازت أكثر من عشر دول وهيئات قضائية القتل الرحيم. أما تقديم المساعدة المباشرة والفعالة على الموت، فهو متاح في كل من هولندا، واللوكسمبورغ وبلجيكا وكندا وكولومبيا وإسبانيا.

كانت هذه هي أول حالة لقتل رحيم في إيطاليا، منذ أن فتحت المحكمة الدستورية الإيطالية الباب لمثل هذه الممارسات في عام 2019، وفقاً لتصريحات إحدى المنظمات المحلية المؤيدة لحق الموت.

بدورها، أصبحت نيو ثاوث ويلزرابط خارجي آخر الولايات الفدرالية في استراليا التي أجازت القتل الرحيم مؤخراً. حيث صدر القانون في شهر مايو الماضي. وبمجرد أن يدخل حيز التنفيذ، وهو ما قد يستغرق ثمانية عشر شهراً، فإن البالغين المُصابين بمرض لا يُرجى شفاؤه سوف يحق لهم أيضاً إنهاء حياتهم.

في نفس الشهر، صدر في كولومبيا رابط خارجيكذلك حكم غير مسبوق. حيث كانت أول بلد في أمريكا اللاتينية تؤيد محكمتها الدستورية الحق في ما يُعرف بـ “القتل الرحيم”.

في أوروبا

من جانبها، واكبت أوروبا هذا التوجّه الجديد. ففي النمسا، الجارة الشرقية لسويسرا، يُمكن للمرضى الذي يعانون من أمراض لا يرجى البُرءُ منها، اختيار القتل الرحيم اعتباراً من شهر يناير 2023.

لقد جاءت هذه الخطوة في النمسا، بعدما قررت المحكمة الدستورية للبلاد في عام 2020 أن منع القتل الرحيم يُعتبر انتهاكاً لحق تقرير المصير. إلا أن القانون يقصر السماح بمثل هذه الممارسة على الأشخاص الراشدين، أي الذين تخطوا سن الثامنة عشر.

كذلك أجازت إسبانيا في العام الماضي “حق الموت”، برغم المقاومة الضارية التي أبدتها الأحزاب اليمينية والكنيسة الكاثوليكية. وقد خطا هذا البلد خطوة أبعد، بإجازته أيضاً لتقديم المساعدة المباشرة والفعالة على الموت.

أجازت أكثر من عشر دول وهيئات قضائية القتل الرحيم. أما تقديم المساعدة المباشرة والفعالة على الموت، فهو متاح في كل من هولندا، واللوكسمبورغ وبلجيكا وكندا وكولومبيا وإسبانيا.