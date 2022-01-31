زوار موسم الرياض يتخطَّون حاجز الـ 10 ملايين زائر ومليون سائح في 100 يوم

واس-حقَّق موسم الرياض خلال 100 يوم، أرقامًا استثنائية غير مسبوقة، حيث تخطى عدد الحضور حاجز الـ 10 ملايين زائر ومليون سائح في مناطق وفعاليات الموسم.



ويعد موسم الرياض أبرز الوجهات الترفيهية في المملكة العربية السعودية، حيث انطلق في الـ 20 من أكتوبر الماضي تحت شعار#تخيل_أكثر، وتقام فعالياته على مساحة تصل إلى 5.4 ملايين متر مربع، ويتكون من 14 منطقة ترفيهية موزعة في أرجاء مدينة الرياض، وهي: بوليفارد رياض سيتي، فيا رياض، كومبات فيلد، العاذرية، أوايسس، ذا جروفز، الرياض ونتروندرلاند، واجهة الرياض، المربع، نبض الرياض، رياض سفاري، شجرة السلام، منطقة خلّوها، قرية زمان.



وتشمل فعاليات الموسم أكثر من 7500 يوم فعالية، ونحو 10 معارض عالمية، وأكثر من 350 عرضًا مسرحيًّا، إضافةً إلى معرض ومزاد سيارات عالمية، وأكثر من 70 مقهى، و200 مطعم، وبطولة ألعاب إلكترونية، وأكثر من 100 تجربة تفاعلية.

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