احتفالية بتجاوز عدد زوار معرض ومتحف السيرة النبوية 3 ملايين زائر

تحتفل منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) ورابطة العالم الإسلامي والرابطة المحمدية للعلماء بالمملكة المغربية بتجاوز عدد زوار معرض ومتحف السيرة النبوية والحضارة الإسلامية المقام حاليا بمقر الإيسيسكو في الرباط، أكثر من ثلاثة ملايين زائر منذ افتتاحه في نوفمبر 2022.

وتنظم المؤسسات الثلاث احتفالية دولية كبرى بالرباط، بحضور رفيع المستوى لعدد كبير من المسؤولين والقيادات الدينية والشخصيات العامة والدبلوماسيين والإعلاميين من أنحاء العالم الإسلامي.

ويتضمن برنامج الاحتفالية، التي تنعقد يوم الجمعة 25 أغسطس الحالي , بمقر منظمة الإيسيسكو في الرباط، كلمات لرؤساء المؤسسات الثلاث المشاركة في إقامة المعرض والمتحف، ولكبار المسؤولين الحاضرين، بالإضافة إلى استعراض رحلة إنشاء المعرض والمتحف في الرباط، ومراحله المختلفة حتى وصل عدد زواره إلى هذا الرقم الكبير في وقت قياسي.

كما سيتضمن البرنامج تقديم فقرات إنشاد ديني لعدد من المنشدين من دول مختلفة، وفقرة شعرية، وعرض أفلام وثائقية حول المعرض والمتحف.

ويحظى هذا المعرض والمتحف الذي يُقام في الرباط برعاية الملك محمـد السادس ملك المملكة المغربية ، وهو النسخة المتجولة الأولى من معارض السيرة النبوية والحضارة الإسلامية خارج المملكة العربية السعودية، التي تحتضن المدينة المنورة مقرها الرئيس، وتحظى باهتمام خاص ورعاية كريمة من المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين.

وقد تم افتتاح المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية بمقر الإيسيسكو يوم 17 نوفمبر 2022 في احتفالية دولية كبرى، بحضور الأمير مولاي الحسن، ولي عهد المملكة المغربية، وعدد من كبار الشخصيات، ومن ثم فتح المعرض أبوابه أمام الجمهور العام في 28 من نوفمبر 2022.

ويأتي إقامة المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية تتويجا للشراكة الاستراتيجية بين الإيسيسكو ورابطة العالم الإسلامي والرابطة المحمدية للعلماء بالمملكة المغربية، حيث يهدف إلى تقديم رسالة الإسلام ممثلة في العدل والسلام والرحمة والتسامح والتعايش والاعتدال، اعتمادا على القرآن الكريم والسنة الشريفة والتاريخ الإسلامي المضيء، واستنادا على أحدث التقنيات التي تجعل الزائر يعيش أبعاد السيرة النبوية والمشاهد والآثار التاريخية وكأنه في قلب الحدث.

وتم تزويد المعرض والمتحف بأحدث التقنيات الحديثة التي تجعل الزائر يعيش أبعاد السيرة النبوية والمشاهد والآثار التاريخية، بتقنيات الواقع الافتراضي والعرض ثلاثي الأبعاد الذي يُظهر العديد من المشاهد والمعالم التاريخية والمقتنيات، التي وردت في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم , بسبع لغات عالمية، هي: العربية والإنجليزية والإسبانية والأوردية والفرنسية والتركية والإندونيسية.

كما يضم المعرض والمتحف ثلاثة أجنحة رئيسية، الأول: “المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية”، الذي تشرف عليه رابطة العالم الإسلامي، ويتضمن عدة أقسام توثق حياة الرسول المصطفى عليه أفضل الصلاة والتسليم ، ويعرض الجناح الثاني: “بانوراما الحجرة النبوية الشريفة في العصر الأول”، مفردات الحياة اليومية للنبي محمد صلى الله عليه وسلم في حجرته الشريفة، بتقنيات ثلاثية الأبعاد وآليات الواقع الافتراضي، أما الجناح الثالث هو: “معرض صلة المغاربة بالجناب النبوي الشريف، جمال المحبة والوفاء”، الذي تشرف عليه الرابطة المحمدية للعلماء بالمملكة المغربية.

ويشهد المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية بالإيسيسكو إقبالًا كبيرًا من الشعب المغربي بمختلف الفئات العمرية ومن المدن المغربية المختلفة، وكذلك من ضيوف المملكة المغربية ، حيث تجاوز خلال عدة أشهر منذ افتتاحه أمام الجمهور عتبة الثلاثة ملايين زائر.

وأصبح المعرض والمتحف وجهة للمهتمين بالتعمق في معرفة تفاصيل أكثر حول السيرة النبوية الشريفة، عبر أجنحة وأقسام المعرض ووسائل العرض، التي تنقل الزوار افتراضيًا إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فينبهرون بما يشاهدونه من محتويات ويسافرون في رحلة روحية افتراضية عبر الزمن لاكتشاف معالم السيرة بطريقة مبسطة وشيقة.