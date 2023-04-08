زوار دبي يقفزون 41,6% إلى 3,1 مليون خلال شهرين

استقبلت إمارة دبي نحو 3.1 مليون زائر دولي خلال شهري كانون الثاني / يناير وشباط / فبراير الماضيين، بزيادة قدرها 41.6 في المائة مقارنة بنحو 2.19 مليون زائر في الفترة نفسها من العام 2022، وفق بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.

وتظهر الأرقام أن الإمارة تسير بثبات في طريقها لتكون واحدة من أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم حسب أجندة دبي الاقتصادية “D33” التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وكشفت بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي أن منطقة أوروبا الغربية شكلت ما نسبته 22 في المائة من عدد الزوار الدوليين لدبي، فيما شكلت منطقتا دول مجلس التعاون الخليجي وجنوب آسيا ما نسبته 16 في المائة من إجمالي الزوار لكل منهما، وبلغت حصة منطقة روسيا ورابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية نسبة 15 في المائة، فيما وصلت حصت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو 14 في المائة.

واستحوذت الأمريكيتان على نسبة 7 في المائة من إجمالي نسبة الزوار الدوليين حسب المنطقة، وساهمت كل من منطقة شمال وجنوب شرق آسيا بنسبة 6 في المائة، وأفريقيا 4 في المائة، فيما بلغت نسبة الزوار من منطقة “أسترالاسيا” 2 في المائة.

وعلى صعيد أبرز الأسواق المتصدرة لقائمة زوار دبي، جاءت الهند في الصدارة بنحو 401 ألف زائر بزيادة 130 في المائة، ثم روسيا 229 ألف زائر بنمو 67 في المائة وعمان 201 ألف زائر بارتفاع 106 في المائة، والمملكة المتحدة 196 ألف زائر بنمو 18 في المائة، والسعودية 183 ألف زائر، وألمانيا 134 ألف زائر، بزيادة 74 في المائة، والولايات المتحدة 132 ألف زائر بارتفاع 69 في المائة.





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