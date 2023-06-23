أغلقت إكس نارا xNARA مؤخرًا جولة استثمارية بقيمة مكونة من 8 أرقام، ومن بين المستثمرين فيها أصحاب الثروات الضخمة والمكاتب العائلية وأصحاب رؤوس الأموال. بلغت قيمة التقييم اللاحق للنشاط التجاري 250 مليون دولار أمريكي.

وتقول الشركة إن المكملات الغذائية المخصصة تحدث ثورة في الطريقة التي نتعامل بها مع المكملات الغذائية يمثل نمو التخصيص من هذه الفئة اتجاهًا رئيسيًا للمستهلكين في مجال الصحة، ومن خلال كونه رائدًا، فمن المحتمل أن يعطل صناعة المكملات الغذائية العالمية البالغة 335 مليار دولار.

بدأت إكس نارا في عام 2020 ولديها مكاتب في جميع أنحاء سنغافورة ودبي وأوستن والهند، ويعمل بها ما يقرب من 150 شخصًا.

ترى الشركة أنه في عالم أصبحت فيه الصحة والعافية أمرًا بالغ الأهمية، بات العثور على المكملات الغذائية المناسبة لدعم احتياجاتنا وأهدافنا الفردية صعبا. لقد أغرقت الحبوب السوق، واعدة بمعجزات لكنها غالبًا ما كانت أقل من التوقعات. لذلك تم انتاج إكس نارا، ليكون مكملا شخصيًا لنظام المكملات بناءً على البيولوجيا الفريدة ونمط الحياة والصحة. والتي تعتمد على استخدام المكملات من خلال التخصيص وتعتقد أن نهج مقاس واحد يناسب الجميع لا يجب اعتماده عندما يتعلق الأمر بمعالجة الاحتياجات المتنوعة للأفراد. أجسامنا مختلفة بطبيعتها، مع اختلافات فسيولوجية وبيولوجية متميزة، وأهداف. أدى هذا الفهم إلى قيام إكس نارا بتطوير المكملات الغذائية المخصصة، والتي ستعمل على تغيير خط المكملات الغذائية الشخصية التي تلبي متطلبات الجسم المحددة. صُنعت المكملات الغذائية المخصصة بدقة من 125 مكونًا عالي الفعالية وقويًا من مصادر سويسرية.

وتشمل هذه المكونات الفيتامينات والمعادن المركزة، والأحماض الأمينية، والبريبايوتكس، والمركبات النشطة بيولوجيًا، والمستخلصات الغذائية والأعشاب. بمنتهى الدقة العلمية، تقوم إكس نارا بصياغة المكملات الغذائية المخصصة لاحتياجات كل جسم، بجرعات دقيقة. تعمل المكملات الغذائية المخصصة على تبسيط عملية تناول المكملات وذلك من خلال إذابتها بسهولة في الماء. فهي أكثر فعالية وملاءمة و أقل تكلفة مقارنة بشراء المكونات الفردية. للبدأ مع المكملات الغذائية المخصصة، يتم عمل تقييم إكس نارا الذكي. يتعمق التقييم في أسلوب حياة كل شخص وأهدافه وعلم الأحياء والصحة العامة، مما يمكّن إكس نارا من إنشاء صيغة تلبي احتياجات كل شخص على وجه التحديد. ومن ثم يتم استلام الصيغة المخصصة من المكملات، مع التقرير الصحي.

واكتشاف الأطعمة الفائقة التي يجب تجنبها، والوصول إلى برنامج تمرين شخصي. للحصول على مستويات أعلى من التخصيص، تقدم إكس نارا ملف تعريف القناة الهضمية والاختبار الجيني. يوفر هذا الاختبار نظرة ثاقبة على الاستعدادات الجرثومية والجينية للجسم، ويقدم معلومات قيمة حول مخاطر الاصابة بالأمراض والسمات الشخصية وامتصاص المكونات.

من خلال تحسين الصيغة والتوصيات، تأخذ إكس نارا الرحلة الصحية لأعلى المستويات. لضمان أقصى قدر من الجودة والفعالية، تدمج العناصر المكملة مكونات واسعة النطاق. على سبيل المثال، يحصل العملاء الذين يعانون من مشاكل الجلد على مركب يسمى SkinAx2، والذي ثبت سريريًا أنه يحسن لمعان البشرة بنسبة %26، والكولاجين بنسبة %34، ويقلل من بقع الشيخوخة بنسبة %20، والهالات السوداء بنسبة %19، ويعزز مرونة البشرة بنسبة %0.9. تم اختيار هذه المركبات، من بين العشرات، بعد مراجعة شاملة لـ 20000 دراسة، مطابقة للتعقيدات الصحية الفريدة لكل مستخدم. وفقًا لرئيس قسم البحث والتطوير، إذا كان لدى إكس نارا ثمانية مليار عميل، فإنه سيكون لديهم ثمانية مليار صيغة. تضمن التعاون مع الخبراء عبر مؤسسات مثل هارفارد وجونز هوبكنز. ولقد أكسبهم هذا التفاني في الدقة العلمية ثقة وتأييد الشخصيات المشهورة في المجال. لقد استخدم الآلاف من العملاء في جميع أنحاء العالم المكملات الغذائية المخصصة، وكانت تعليقاتهم إيجابية للغاية.

ويعتقد الرئيس التنفيذي لشركة Vistas Media Capital، Abhay Singh، أن نهج إكس نارا الثوري للمكملات الغذائية المخصصة يضعهم كرواد بالمجال ويذكر أنهم “يخططون لطرح إكس نارا للجمهور في بورصة ناسداك في غضون 24 شهرًا”.