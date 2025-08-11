زلزال يوقع ضحايا في شمال غرب تركيا

ضرب زلزال زادت شدته عن 6 درجات شمال غرب تركيا وانهارت أبنية في مدينة بالكيسير جراء الهزات الارتدادية للزلزال الذي ضرب الولاية وشعرت به ولايات أخرى. وأصيب العديد من الأشخاص نتيجة للزلزال فيما أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا مساء الأحد أن شخصا قتل و29 أصيبوا جراء الزلزال الذي ضرب ولاية باليكسير غربي تركيا. وقال علي يرلي قايا، في تصريحات للصحفيين، إن الضحية توفي أثناء انتشاله من تحت أنقاض مبنى من 3 طوابق يسكنه وسط مدينة سندرجي، مشيرا إلى أنه لا توجد إصابات حرجة. وكانت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) قالت إن الزلزال وقع نحو الساعة 7:53 مساء بالتوقيت المحلي في ولاية باليكسير، وبلغت قوته 6.1 درجات على سلم ريختر وعلى عمق 11 كيلومترا. وأضافت الوكالة أن 20 هزة ارتدادية تراوحت قوتها بين 3.5 و4.6 درجات وقعت عقب الزلزال. ووفقا للمصدر نفسه، فإن سكان العديد من المدن في غربي البلاد، بينها إسطنبول وإزمير، شعروا بزلزال باليكسير.

📍6.1 magnitude earthquake hits western Türkiye



No casualties so far reported, says interior minister, but one building collapsed https://t.co/sTw53BYSez pic.twitter.com/SfRh2uW7Cp — Anadolu English (@anadoluagency) August 10, 2025