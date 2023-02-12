زلزال تركيا وسوريا يعادل تفجير 500 قنبلة ذرية بحسب خبراء

وام- أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أن تأثير الزلازالين اللذين ضربا البلاد في 6 فبراير الجاري ، يعادل تفجير 500 قنبلة ذرية، لافتة إلى أن المنطقة المنكوبة اهتزت بشكل عنيف لمدة دقيقتين تقريبا .

وقال أورهان تتار مدير قسم الحد من المخاطر في إدارة الكوارث والطوارئ التركية، في تصريحات صحفية، اليوم ” إن تركيا تواجه كارثة تتجاوز بكثير ما كنا نتخيله​​​، نعمل على تحليل تأثير زلزالين وقعا في 6 فبرايرالجاري ، الزلزال الأول استمر 65 ثانية، وكان له تأثير مدمر، وكان للزلزال الثاني تأثير مدمر لمدة 45 ثانية،المنطقة اهتزت بعنف، و الطاقة المنبعثة من الزلزالين تعادل طاقة 500 قنبلة ذرية”.

قال د.عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة إن الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا أخيرا أقوى ألف مرة من قنبلة هيروشيما النووية ، مشيرا إلى أن الطاقة المنبعثة منه تعادل 50 مليون طن متفجرات،لافتا إلى أن تكرار حدوثه على الكرة الأرضية مرة واحدة سنويا.

قال مسؤول المساعدات بالأمم المتحدة، مارتن غريفيث، أمس، إن الزلزال المدمر الذي وقع في جنوب تركيا وشمال غرب سورية هو أسوأ حدث تشهده هذه المنطقة في 100 عام.

وأشاد غريفيث خلال إفادة صحافية في إقليم كهرمان مرعش التركي باستجابة تركيا للكارثة ووصفها بأنها «استثنائية». وعبر لـ«رويترز» عن أمله في أن تصل المساعدات في سورية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة والمعارضة على حد سواء