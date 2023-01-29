وقوع زلزال في إيران وهزة خفيفة في السعودية

تزامن زلزال بشدة تقارب 6 درجات في إيران مع إبلاغ سكان بعض المناطق الجنوبية في السعودية فجر أمس السبت بهزة أرضية وخاصة في منطقة جازان. وأصدر المتحدث باسم هيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق أبا الخيل بياناً أكد فيه أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي في هيئة المساحة الجيولوجية السعودية سجلت هزة أرضية صباح اليوم السبت الموافق 2023/01/28 عند الساعة 05:27:54،

وأضاف أن الهزة الأرضية تبعد 42 كم جنوب غرب أبو عريش بقوة 2.99 درجة على مقياس ريختر وعمق 6.59 كم وفق صحيفة «عكاظ». وأرجع سبب هذه الهزة الأرضية نتيجة قوى الشد بمنطقة جنوب البحر الأحمر التي تتعرض للانفتاح نتيجة تباعد الصفيحة التكتونية الإفريقية عن الصفيحة العربية ما تسبب في حدوث إعادة تنشيط الصدوع الموجودة في القشرة الأرضية في الصفيحة العربية الموازية للبحر الأحمر والعمودية عليه مسببة نشاطاً زلزالياً.

زلزال في ايران

وتزامنت الهزة الخفيفة في السعودية مع زلزال بقوة 5.9 درجات على مقياس ريختر، ضرب شمال غرب إيران قرب الحدود مع تركيا، مما أودى بحياة 3 أشخاص على الأقل وأصاب العشرات بحسب رويترز، وأصيب 447 آخرين إثر زلزال بقوة 5.9 درجات على مقياس ريختر ضرب مدينة خوي وتوابعها في محافظة أذربيجان الغربية شمال غرب إيران.

الزلزال الذي جاء على عمق ٧ كيلومترات، تسبب بأضرار في البيوت والمباني السكنية والعامة لا سيما في ضواحي المدينة والمناطق القروية.

ونقل الإعلام الرسمي عن مسؤولي الطوارئ المحليين قولهم إنه جرى إرسال فرق الإنقاذ إلى المنطقة في إقليم غرب أذربيجان الإيراني ووُضعت المستشفيات في حالة تأهب.

وأبلغ مسؤول بخدمات الطوارئ التلفزيون الرسمي أن الجليد يتساقط في بعض المناطق التي ضربها الزلزال وسط درجات حرارة تصل إلى التجمد فضلا عن انقطاع الكهرباء عن بعض المناطق.

وتتقاطع خطوط صدع جيولوجية رئيسية في إيران، وعانت البلاد من عدة زلازل مدمرة في السنوات القليلة الماضية.