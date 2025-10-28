زلزال شدته 6 درجات يهز تركيا

اسطنبول: قال مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض إن زلزالا قوته 6.1 درجة هز تركيا اليوم الاثنين. وأضاف المركز أن الزلزال ضرب المنطقة الساعة 17:53 بالتوقيت المحلي، وكان مركزه على بُعد 49 كيلومترًا من باليكسير، تركيا. وشعر سكان بلغاريا وقبرص وتركيا واليونان ورومانيا وشمال مقدونيا بالهزات. وشعرت مدينة غورديس في محافظة مانيسا، تركيا، بهزة شديدة في وقت متأخر من يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول 2025، قرابة الساعة 11:48 مساءً بالتوقيت المحلي. وكان مركز الزلزال بالقرب من قضاء سنديرغي في محافظة باليكسير، على عمق ضحل يبلغ حوالي 10 كيلومترات. وشعر سكان غرب تركيا بالزلزال بقوة، لا سيما في مدن مثل إسطنبول وإزمير ومانيسا وبورصة وتكيرداغ، مع ورود تقارير عن اهتزازات قصيرة لكنها شديدة، وهروب السكان إلى الشوارع.

Sındırgı'da depremde yıkılan binaya ait görüntü: pic.twitter.com/qhWK3DekOr — Haberin Var Mı? (@HVMHaber) October 27, 2025

إلى جانب تركيا، أُبلغ عن اهتزازات ناجمة عن الزلزال في بلغاريا وقبرص واليونان ومقدونيا الشمالية، بما يتوافق مع نطاق الموجات الزلزالية في البيئة التكتونية للمنطقة. قُدِّرت هزات عنيفة وأضرار جسيمة محتملة لنحو 7800 ساكن في المنطقة المركزية المباشرة، بينما امتدت هزات أخف إلى مناطق تضرر منها ما يصل إلى 34 مليون شخص، معظمهم في تركيا واليونان. ومع ذلك، لم تُشر التقارير الأولية إلى وفيات أو دمار واسع النطاق نتيجةً لهذا الزلزال الذي وقع في أكتوبر/تشرين الأول، على الرغم من أن السلطات أجرت تقييمات للأضرار في المناطق الريفية ذات المباني القديمة المعرضة للخطر. وأُرسلت على الفور رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا (AFAD) وفرق الاستجابة البلدية، واستمرت عمليات فحص الأضرار في المناطق الريفية والحضرية. وقد تسببت زلازل سابقة في المنطقة نفسها في وقت سابق من العام في انهيار مبانٍ ووفيات، وأثارت قلقًا عامًا بشأن هشاشة المنطقة الزلزالية.

يقع غرب تركيا فوق خطوط صدع رئيسية، وهو ليس غريبًا على الزلازل المتكررة والمدمرة أحيانًا. كان زلزال كهرمان مرعش عام ٢٠٢٣ أكثر كارثية بشكل ملحوظ، لكن الأحداث الأصغر في عام ٢٠٢٥ – بما في ذلك زلزال أغسطس بقوة ٦.١ درجة في سنديرغي – قد رفعت بالفعل مستوى التأهب المحلي.

Balıkesir'de 6.1 büyüklüğündeki deprem, İstanbul'da bir kahvehanede hissedildi: pic.twitter.com/iQFZ8y22Fh — Haberin Var Mı? (@HVMHaber) October 27, 2025