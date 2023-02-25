سامر باطر by سامر باطر

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زلزال شدته 5.5 درجات يضرب وسط تركيا

سامر باطر by سامر باطر

25 فبراير شباط (رويترز) – قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن زلزالا بقوة 5.5 درجة ضرب وسط تركيا يوم السبت.

مركز قانديلي التركي لرصد الزلازل أفاد اليوم السبت، بأن زلزالا بقوة 2ر5 درجة على مقياس ريختر ضرب إقليم نيغدة الواقع بمنطقة الاناضول بتركيا.

وذكر المركز أن مركز الزلزال كان في مقاطعة بور الواقعة على بعد نحو 350 كيلومترا غرب المنطقة الحدودية التركية السورية التي تضررت من الزلزال.

وشهدت تركيا بداية سلسلة من الزلازل بهزة قوية في السادس من شباط/ فبراير الجاري، عندما ضرب زلزالان أولهما بقوة 7ر7 درجة جنوب شرق تركيا وشمال سوريا، وبعد قليل ضرب زلزال آخر بقوة 6ر7 المنطقة، ثم أعقب ذلك أكثر من 9000 هزة ارتدادية بحسب المصادر التركية. وقالت (أفاد) إن تركيا وحدها سجلت 44218 حالة وفاة، فيما أفادت تقارير أن قرابة 6 آلاف شخصا لقوا حتفهم من جراء الكارثة في سوريا مع عشرات الآلاف من الإصابات.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...