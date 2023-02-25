زلزال شدته 5.5 درجات يضرب وسط تركيا

25 فبراير شباط (رويترز) – قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن زلزالا بقوة 5.5 درجة ضرب وسط تركيا يوم السبت.

مركز قانديلي التركي لرصد الزلازل أفاد اليوم السبت، بأن زلزالا بقوة 2ر5 درجة على مقياس ريختر ضرب إقليم نيغدة الواقع بمنطقة الاناضول بتركيا.

وذكر المركز أن مركز الزلزال كان في مقاطعة بور الواقعة على بعد نحو 350 كيلومترا غرب المنطقة الحدودية التركية السورية التي تضررت من الزلزال.

وشهدت تركيا بداية سلسلة من الزلازل بهزة قوية في السادس من شباط/ فبراير الجاري، عندما ضرب زلزالان أولهما بقوة 7ر7 درجة جنوب شرق تركيا وشمال سوريا، وبعد قليل ضرب زلزال آخر بقوة 6ر7 المنطقة، ثم أعقب ذلك أكثر من 9000 هزة ارتدادية بحسب المصادر التركية. وقالت (أفاد) إن تركيا وحدها سجلت 44218 حالة وفاة، فيما أفادت تقارير أن قرابة 6 آلاف شخصا لقوا حتفهم من جراء الكارثة في سوريا مع عشرات الآلاف من الإصابات.

#Earthquake (#deprem) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M5.0 || 17 km NE of #Emirgazi (#Turkey) || 2 min ago (local time 13:27:09). Follow the thread for the updates? pic.twitter.com/O2N3hEsrgj — EMSC (@LastQuake) February 25, 2023