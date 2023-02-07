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زلزال سوريا وتركيا: الضحايا يتجاوزون 4400 والجرحى 19 ألفاً  

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رجل يحمل جثة طفل أحد ضحايا الزلزال في محافظة إدلب السورية قرب الحدود التركية (أ ب)
رجل يحمل جثة طفل أحد ضحايا الزلزال في محافظة إدلب السورية قرب الحدود التركية (أ ب)

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا إلى نحو 4425 قتيلاً وعدد المصابين إلى أكثر من 19 ألف جريح.

وضرب زلزال، فجر الإثنين، تركيا وسوريا بلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات، مخلفاً خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.

وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، عن ارتفاع عدد قتلى الزلزال الذي ضرب جنوب البلاد إلى 2921 قتيلًا.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها رئيس “آفاد”، يونس سيزر، أوضح فيها أن عدد المصابين بلغ 15 ألفا و834.

وقال أورهان تتار، المدير العام للحد من مخاطر الزلازل في إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، إن عدد الذين تم إنقاذهم من تحت الأنقاض بلغ 6 آلاف 445 شخصا.

وفي سوريا، ارتفع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب محافظات حلب وإدلب واللاذقية وحماة وطرطوس إلى 1504 والمصابين إلى 3548.

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