زلزال سوريا وتركيا أسوأ حدث في المنطقة منذ 100 عام وفق الأمم المتحدة

أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن جريفيث، اليوم السبت، أن الزلزال المدمر الذي وقع في جنوب تركيا وشمال غرب سوريا هو “أسوأ حدث تشهده هذه المنطقة في 100 عام”.

وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد”، عن ارتفاع وفيات الزلزال إلى 21 ألفا و43 شخصا، حتى الساعة 07:30 (تغ +3) من صباح السبت.

وذكرت “آفاد” في بيان، السبت، أن عدد من تم إنقاذهم ارتفع إلى 80 ألفا و88 شخصا.

وأشار البيان إلى وقوع 1891 هزة ارتدادية بعد الزلزالين اللذين كان مركزهما في منطقتي بازارجيك، والبيستان في ولاية قهرمان مرعش.

وارتفعت حصيلة الضحايا في سوريا إلى 3553 قتيلا و5276 مصابا، جراء الزلزال الذي فجر الإثنين الماضي.

وأشاد جريفيث خلال إفادة صحفية في إقليم كهرمان مرعش التركي باستجابة تركيا للكارثة، ووصفها بأنها “استثنائية”.

وعبر ل«رويترز»، عن أمله في أن تصل المساعدات بسوريا إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة ومقاتلي المعارضة على حد سواء، لكنه قال إن “الأمر لم يتضح بعد”.

فجر الاثنين 6 فبراير، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.