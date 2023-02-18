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Posted inأخبار أريبيان بزنس

نقل جثامين 1600 سوري قضوا بالزلزال من تركيا إلى بلادهم

ستة آلاف سوري في تركيا عادوا إلى بلاهم بعد الزلزال الذي ضرب تركيا بهدف دفن أقاربهم أو للبقاء عند أقاربهم بعد انهيار منازلهم في جنوب تركيا

نقل سوريون جثامين 1590 شخصاً من أقاربهم الذين توفّوا جراء الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا إلى شمال غرب سوريا عبر معبر باب الهوى

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نقل جثامين 1600 سوري قضوا بالزلزال من تركيا إلى بلادهم

أكد تقرير مساء أمس الجمعة أنه تم نقل جثامين 1590 سورياً توفّوا جراء الزلزال المدمر الذي ضرب، مؤخراً، جنوبي تركيا إلى بلادهم عبر معبر باب الهوى الحدودي بين سوريا وتركيا.

وذكرت وكالة الأناضول التركية أنه تم تسليم الجثامين لأقاربهم في الجانب السوري من المعبر الحدودي.

وعبر أكثر من ستة آلاف سوري بعد الزلزال إلى شمال غرب سوريا لدفن أقاربهم أو للبقاء عند أقاربهم بعد انهيار منازلهم في تركيا.

وقال المسؤول الإعلامي للمعبر مازن علوش إن الجثامين بدأت بالقدوم من تركيا منذ اليوم الأول للزلزال.

وأضاف بعض الأسر توفيت بالكامل جراء الزلزال وبعضها فقدت بين 10 و15 من أفرادها.

تستضيف تركيا 3.7 ملايين لاجئ سوري و20% منهم يعيشون في محافظتَي هاتاي وغازي عنتاب

وضرب زلزال مدمر مزدوج، يوم 6 فبراير/شباط الماضي، جنوب تركيا وشمال غرب سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات والثاني 7.6 درجات، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، يوم الخميس الماضي، ارتفاع عدد وفيات الزلزال جنوبي تركيا إلى 39 ألفا و672 شخصا، وأن عدد ضحايا الزلزال في سوريا ارتفع أيضاً إلى 3688 قتيلاً و14749 مصاباً ليبلغ مجموعهما أكثر من 43 ألف قتيل.

وتستضيف تركيا نحو 3.7 ملايين لاجئ سوري فرّوا من النزاع الذي ينهش بلدهم منذ العام 2011، بحسب مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين. وفي محافظتَي هاتاي وغازي عنتاب الواقعتين عند الحدود مع سوريا، حيث ضرب الزلزال، قرابة 20 بالمئة من السكان سوريون.

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