ضربت هزة أرضية مساء اليوم الإثنين مدينة حلب شمال شرق سوريا قبل أن تتعافى من الزلزال المدمر الذي ضرب مؤخراً شمال البلاد وجنوب تركيا مخلفاً عشرات آلاف الضحايا.

وأكد مصدر في مدينة حلب لأريبيان بزنس أن الأرض اهتزت بهم وهرب على الفور من منزله إلى الشارع خوفاً من سقوط بنايته.

(في العاصمة دمشق- خرج السكان من بيوته رغم الطقس البارد خوفا من الهزة الارضية التي اثارت الهلع مساء اليوم- من لقطات نشرت على فيسبوك منذ قليل)

وأوضح المصدر أن زلزال اليوم كان أقل قوة بقليل من زلزال يوم 6 فبراير/شباط الماضي وراح ضحيته نحو 6 آلاف سوري ونحو 43 ألف تركي.

وقال مدير عام المركز الوطني للزلازل الدكتور رائد أحمد في تصريح عاجل لوسائل إعلام رسمية إن “الهزة التي وقعت مساء اليوم هي من الهزات الارتدادية للزلزال الذي حدث في السادس من الشهر الجاري”.

في حين قال مدير صحة حلب الدكتور زياد طه في تصريح عاجل أيضاً “ليست هناك حالات إسعافية ناجمة عن سقوط أبنية نتيجة الهزة الارتدادية، والأشخاص الذين يراجعون مشفى الرازي بسبب الخوف وخروج الناس من منازلهم مسرعين إلى الشوارع

ولم يتمكن أريبيان بزنس من الحصول على معلومات إضافية حول وجود ضحايا من عدمه على الرغم من نفي السلطات الصحية السورية.