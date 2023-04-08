زلزال جديد يضرب قهرمان مرعش ويعيد للأذهان زلزال تركيا المدمر

ضرب زلزال بقوة 4.1 درجات على مقياس ريختر، صباح اليوم السبت، ولاية قهرمان مرعش جنوبي تركيا ما أثار القلق بين سكان هذه المناطق خوفاً من سيناريو الزلزال المدمر الذي شهدته المنطقة قبل نحو شهرين.

وذكرت وكالة الأناضول للأنباء أن الزلزال وقع عند الساعة 03:26 (3+ تغ)، بحسب إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد”.

ووفق “آفاد” عبر موقعها الإلكتروني، فإن مركز الزلزال كان بمنطقة “غوكصون” التابعة للولاية، وعمقه 16.36 كلم.

ويوم 6 فبراير/شباط الماضي، ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا زلزالان بقوة 7.7 و7.6 درجات، وكان مركز الأول بالقرب من مدينة غازي عنتاب، والثاني بالقرب من مدينة قهرمان مرعش، وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وخلَّف دمارا ماديا ضخماً.