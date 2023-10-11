زلزال جديد بقوة 6.3 درجات يضرب أفغانستان

أعلن المركز الأميركي لرصد الزلازل عن هزة أرضية قوية جديدة بقوة 6.3 درجات ضربت صباح الأربعاء غرب أفغانستان حيث كان زلزال بنفس القوة قد أوقع الأسبوع الماضي أكثر من ألفي قتيل.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية بأن الزلزال وقع قرابة الساعة 05,10 (00,40 ت غ) على عمق ضحل، مشيرة إلى أن مركزه يبعد حوالي 29 كيلومترا شمال مدينة هرات.

ولم ترد في الحال تقارير عن وقوع ضحايا جدد من جراء هذا الزلزال الذي وقع قرب مدينة هرات التي يسكنها أكثر من نصف مليون شخص.

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن العديد من سكان هرات يمضون لياليهم في خيام بالهواء الطلق منذ وقع الزلزال المدمّر السبت والذي أعقبته ثماني هزّات ارتدادية قوية. وتضاربت حصيلة ضحايا الزلزال الذي وقع السبت، إلا أن وزارة الكوارث أكدت مقتل 2053 شخصا.

ومعظم المنازل الريفية في أفغانستان مشيّدة بالطوب حول أعمدة دعم خشبية، وعادة ما تعيش أُسر من أجيال متعدّدة تحت سقف واحد، ما يعني أن الكوارث، مثل الزلزال الذي وقع السبت، يمكن أن تدمر المجتمعات المحلية.

وتعاني أفغانستان في الأساس من أزمة إنسانية حادة، مع وقف المساعدات الأجنبية منذ عودة طالبان إلى السلطة عام 2021.

كما عانت ولاية هرات التي تحصي 1.9 مليون ساكن وتحاذي إيران، من جفاف مستمر منذ سنوات شلّ الحياة في العديد من المجتمعات الزراعية.

وتتعرّض البلاد بشكل متكرر للزلازل، خصوصا في سلسلة جبال هندو كوش القريبة من تقاطع الصفائح التكتونية الأوراسية والهندية