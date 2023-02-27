أعلنت السلطات التركية عن مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة قرابة 70 شخصاً آخرين، وانهيار 22 مبنى سكنياً جراء زلزال جديد ضرب منطقة ملاطية جنوب البلاد اليوم الإثنين.

ولفتت إلى أن قوة الزلزال بلغت 5.7 درجات بمقياس ريختر.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد” في بيان، إن الهزة الأرضية وقعت عند الساعة 12:04 (09:04 تغ).​​​​​​​

وأضافت: وقع على عمق 6.96 كيلومترات تحت سطح الأرض، ومركزه بمنطقة يشيل يورت.

وعدل المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل قوة الزلزال الذي وقع الإثنين في شرق تركيا، إلى 5.2 من 5.7 درجات.

وقال المركز إنه وقع على عمق 5 كيلومترات بعد أن قدر عمقه في البداية عند 10 كيلومترات.

وتحتجز تركيا 184 شخصا مشتبها بأنهم يتحملون المسؤولية عن انهيار المباني في هزات أرضية وقعت هذا الشهر، وقال وزير تركي إنه يجري توسيع نطاق التحقيقات.

زلزال جديد في تركيا يوقع قتيلاً واصابة أكثر من 70 شخصاً – ظهر أمس الاثنين pic.twitter.com/TgXpKXr3sU — أريبيان بزنس (@AB_Arabic) February 27, 2023

وفي وقت لاحق، طالب نائب الرئيس التركي المواطنين بالابتعاد عن المباني المتضررة في مدينة ملاطية.