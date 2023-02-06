زلزال تركيا: 1622 قتيلاً وآلاف المصابين والمنكوبين والمشردين

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، إن عدد ضحايا زلزال تركيا ارتفع إلى 912 قتيلا و5385 مصابا، معتبراً أنها أكبر كارثة تشهدها البلاد منذ عام 1939.

في حين أشارت وسائل اعلامية محلية في سوريا التي تأثرت بشدة من الزلزال أن عدد الضحايا لديها بلغ قرابة أكثر من 710 أشخاص عدا عن آلاف المصابين وانهيار العديد من المباني.

وهز زلزال فجر اليوم الاثنين بلغت قوته 7.9 درجات جنوبي تركيا، شعر به سكان قبرص ولبنان وسوريا والأردن والعراق ومصر واليونان وأرمينيا.

وقال أردوغان في تصريح من مقر إدارة الكوارث والطوارئ (آفاد) في أنقرة، حيث أشرف على سير أعمال البحث والإنقاذ إن “زلزال مرعش الذي وقع فجر اليوم، يعد أكبر كارثة شهدتها البلاد منذ زلزال أرزينجان عام 1939.

وقال : “دولتنا تحركت عبر كافة مؤسساتها على الفور منذ لحظة وقوع الزلزال وولاياتنا استنفرت كل إمكانياتها”.

وأوضح أن عدد الأشخاص الذين تم إنقاذهم من تحت الأنقاض بلغ ألفين و470، فيما وصل عدد الأبنية المنهارة إلى ألفين و818 مبنى.

وذكر أن 9 آلاف من عناصر البحث والإنقاذ يواصلون العمل، “والعدد يزداد باستمرار مع توافد فرق إغاثية جديدة”.

وأكد استمرار أعمال إنقاذ المواطنين من تحت أنقاض الأبنية المدمرة جراء الزلزال.

وأفاد أنه “من غير الواضح إلى أي مدى سيرتفع عدد القتلى والمصابين”، في ظل استمرار أعمال إزالة الأنقاض في منطقة الزلزال.

وأعرب عن تمنياته بتجاوز هذه الكارثة بأقل قدر ممكن من الخسائر البشرية.

وطلب من الأفراد والمؤسسات الراغبة في تقديم المساعدة، التنسيق مع إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد”.

من ناحية أخرى، قال أردوغان إن تركيا تلقت عروضا للمساعدة من 45 دولة إلى جانب “الناتو” والاتحاد الأوروبي.

وترحم الرئيس أردوغان على ضحايا هذه الكارثة الكبيرة متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

ودعا جميع المواطنين إلى التضامن والتكاتف في مواجهة آثار الزلزال.​​​​​​​

وكان نائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي قد أعلن في وقت سابق أنه تم اغلاق مطارات المنطقة وهي هاتاي وكهرمان مرعش وغازي عنتاب بشكل مؤقت كما اوقفت خدمات الغاز كإجراء احترازي خشية وقوع انفجار في حال حصول تسرب.

وأفادت وكالة “فرانس برس” بأن الثلوج وسوء الأحوال الجوية، التي تضرب المنطقة تمنع حركة الملاحة الجوية في مطارات عدة أخرى من بينها ديار بكر.

وقال وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، إن 10 مدن تضررت، وهي غازي عنتاب، وكهرمان ماراس، وهاتاي، وعثمانية، وأديامان، ومالاتيا، وشانليورفا، وأضنة، وديار بكر، وكيليس.

وقدر علماء الزلازل الأتراك قوة الزلزال بنحو 7.4 درجة. وقالوا إن هزة أخرى ضربت المنطقة بعد دقائق قليلة. في حين قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن قوته بلغت قوته 7.8 درجات.

وتقع تركيا في واحدة من أكثر مناطق الزلازل نشاطا في العالم.