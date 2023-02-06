سقط مئات الضحايا الجرحى في مدن تركية وسورية، صباح اليوم الإثنين، جراء زلزال مدمر بقوة 7.4 درجة بمقياس ريختر وبلغ عمقه الزلزال 7 كيلومترات تحت سطح الأرض، ضرب محافظة كهرمان مرعش جنوبي تركيا، وشمال غرب سوريا في كل من محافظات حلب وإدلب واللاذقية وحماة وحمص.

وأكدت وزارة الصحة السورية ارتفاع عدد ضحايا الزلزال ارتفع إلى 237 وفاة ونحو 639 مصاب بالإضافة إلى عشرات الأشخاص لا يزالون تحت الأنقاض، في مدن حلب وحماة واللاذقية وطرطوس.

وعقدت الحكومة السورية، بحسب الوكالة العربية السورية للأنباء، اجتماعاً طارئاً لبحث أضرار الزلزال الذي ضرب البلاد والإجراءات اللازمة.

في حين قالت إدارة الطوارئ والكوارث في تركيا إن عدد الضحايا تجاوز 75 قتيلاً بالإضافة إلى مئات المصابين، بعد سقوط عشرات المباني والمنازل جنوبي تركيا التي تقع في منطقة تشهد نشاطاً زلزاليا ًهو من بين الأعلى في العالم.

وذكرت وكالة الأناضول، نقلاً عن وزير الداخلية التركي، أن تركيا رفعت حالة الإنذار إلى المستوى الرابع، وهو ما يشمل المساعدة الدولية.

وقال الوزير التركي إن بلاده سجلت ست هزات ارتداديه تخطت قوتها 6 درجات على مقياس ريختر.

ووصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في سوريا ولبنان والعراق ومصر.