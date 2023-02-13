زلزال تركيا وسوريا.. 37 ألف قتيل والخوف مما هو تحت الأنقاض

يواصل عدد قتلى الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا بالتصاعد بشكل مستمر مع تجاوزه حدود 37 ألف قتيل في البلدين في حصيلة غير نهائية مع استمرار عمليات البحث عن ناجين محتملين رغم انقضاء اسبوع على الكارثة.

ويتضاءل الأمل بالعثور عل أحياء تحت الركام مع مرور الساعات، ما قد يؤدي إلى ارتفاع عدد الضحايا إلى رقم مهول يعكس فداحة الخسائر التي خلفتها الكارثة.

ويتخوف البلدان مما قد يكتشف من جثث لا تزال تحت الأنقاض لاسيما أن المساحة التي تأثرت من الزلزال كانت واسعة.

وتمكنت فرق البحث والإنقاذ، فجر اليوم الإثنين، من انتشال العديد من العالقين تحت الأنقاض في مدن تركية عدة، لكن الآمال في العثور على المزيد من الناجين تتراجع، في حين أعلن الدفاع المدني في الشمال السوري انتهاء عمليات الإنقاذ.

وأعلنت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) عن ارتفاع حصيلة الوفيات إلى 31643 شخصاً.

وأشارت آفاد إلى إجلاء 147934 شخصاً من مناطق الزلزال إلى ولايات أخرى.

وذكرت أن 2412 هزة ارتدادية وقعت جنوبي تركيا عقب الزلزالين العنيفين اللذين كان مركزهما ولاية قهرمان مرعش.

وفي سورية، ارتفعت حصيلة الضحايا بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى نحو 5300 قتيل، بينما نقلت وكالة تاس عن مدير مكتب الطوارئ التابع لمنظمة الصحة العالمية بشرق المتوسط، ريك برينان، أن حصيلة الضحايا في سورية بلغت 8500 قتيل حتى الآن.

وضرب فجر الاثنين الماضي، زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.

خسائر الزلزال بمليارات الدولارات

وقدر اتحاد الشركات والأعمال في تركيا، حجم خسائر الزلزال بنحو 84 مليار دولار، متوقعا ارتفاع عجز الموازنة من 3.5% إلى 5.4% على الأقل.

وتعرضت آلاف المباني الخاصة والعامة فضلا عن الطرق وخطوط القطارات وتمديدات أنابيب الغاز والبنية التحتية لأضرار جسيمة.