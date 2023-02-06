زلزال تركيا: شبكة الغاز تعرّضت لأضرار جسيمة

أعلنت شركة الغاز الحكومية التركية (بوتاس) إن بعض أجزاء شبكة الغاز المحلية تعرضت لأضرار جسيمة بعد الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب البلاد.

وقالت الشركة في بيان لها إن الأضرار طالت خط “كهرمان مرعش-غازي عنتاب” لنقل الغاز.

وتوقفت إمدادات الغاز إلى مقاطعات غازي عنتاب، وهاتاي، وكهرمان مرعش، وبازارجيك، ونارلي، وبيسني، وجولباشي، ونورداجي، وإصلاحية، وريحانلي. كما تأثر خط “كيليس” للغاز الطبيعي لكن الإمداد مستمر، وفق البيان.

وكان نائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي قد أعلن في وقت سابق أنه تم وقف خدمات الغاز بشكل مؤقت كإجراء احترازي خشية وقوع انفجار في حال حصول تسرب.

لكن الشركة أكدت أن توريد الغاز للمنشآت الحيوية مثل المستشفيات والأفران في المنطقة سيتواصل من خلال شركات إمداد الغاز الطبيعي المسال.

زلزال مدمر

هز زلزال فجر اليوم الاثنين بلغت قوته 7.9 درجات جنوبي تركيا، شعر به سكان قبرص ولبنان وسوريا والأردن والعراق ومصر واليونان وأرمينيا.

وأفادت الحصيلة الأولية عن وقوع 1622 قتيلاً وآلاف المصابين والمنكوبين والمشردين في كل من تركيا وسوريا التي تأثرت بشدة.