(رويترز) – لقي أكثر من 46 ألفاً حتفهم جراء الزلزال المدمر في تركيا وسوريا ومن المتوقع أن يرتفع عدد القتلى مع بقاء كثيرين في عداد المفقودين، ويفتش المنقذون عن أي علامات لوجود ناجين تحت الأنقاض بعد الكارثة الأسوأ في تاريخ تركيا الحديث التي دمرت نحو 264 ألف شقة.

وبعد مرور 12 يوماً على حدوث الزلزال حاول عمال من قرغيزستان إنقاذ أسرة سورية من خمسة أفراد من تحت أنقاض مبنى في مدينة أنطاكية جنوب تركيا.

وتم انتشال ثلاثة أحياء بينهم طفل. وقال فريق الإنقاذ إن الأم والأب نجيا لكن الطفل توفي لاحقا بسبب الجفاف. ولم تنج شقيقة أكبر للطفل ولا توأمه.

وقال أتاي عثمانوف أحد أفراد فريق الإنقاذ لرويترز “سمعنا صرخات بينما كنا نحفر اليوم قبل ساعة. عندما نعثر على أحياء نشعر دائما بالسعادة”.

وانتظرت عشر سيارات إسعاف في شارع مجاور تم غلقه أمام حركة المرور لتيسير عملية الإنقاذ.

وطلب العمال الصمت التام وأن ينخفض الجميع أو يجلسوا بينما صعدت الفرق إلى أعلى حطام المبنى حيث تم العثور على الأسرة للاستماع إلى أي أصوات أخرى باستخدام كاشف إلكتروني.

ومع استمرار جهود الإنقاذ، صرخ أحد العمال لدى الأنقاض “خذ نفساً عميقاً إذا كان بإمكانك سماع صوتي”.

وبعد ذلك أوقف العمال عمليات البحث عندما وصلت الحفارات وصعدت على الأنقاض لبدء إزالتها.

وبلغ عدد القتلى في تركيا 40642، بينما سجلت جارتها سوريا أكثر من 5800 قتيل. ولم يتغير عدد القتلى المعلن في سوريا منذ أيام.

الصحة العامة

وبينما غادرت العديد من فرق الإنقاذ الدولية منطقة الزلزال الواسعة، واصلت فرق محلية البحث في حطام المباني المدمرة يوم السبت على أمل العثور على المزيد من الناجين الذين تحدوا الصعاب. ويقول الخبراء إن معظم عمليات الإنقاذ تحدث في غضون 24 ساعة بعد الزلزال.

وعبر مسعفون وخبراء عن مخاوفهم من احتمال انتشار عدوى في المنطقة التي انهارت فيها آلاف المباني وتضررت البنية التحتية للصرف الصحي.

وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة السبت إنه على الرغم من زيادة في حالات المرض المرتبطة بالمعدة والجهاز التنفسي العلوي إلا أن الأعداد لا تشكل تهديدا خطيرًا على الصحة العامة، مضيفا أنه تم اتخاذ إجراءات لمراقبة الأمراض المحتملة والوقاية منها.

وأضاف الوزير في مؤتمر صحفي في إقليم هاتاي “أولويتنا الآن هي التعامل مع الحالات التي يمكن أن تهدد الصحة العامة والوقاية من الأمراض المعدية”.

وقالت إدارة إطفاء إسطنبول إنه تم إنقاذ رجل في الأربعينيات من عمره يدعى هاكان ياسين أوغلو في إقليم هاتاي جنوب تركيا بعد 278 ساعة من وقوع الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة في جنح الليل في السادس من فبراير/شباط.

وقبل ذلك تم إنقاذ الفتى عثمان حلبية (14 عاماً) وشاب يدعى مصطفى أفجي (34 عاماً) في مدينة أنطاكية التاريخية. وبينما كان أفجي منقولاً من الموقع الذي تم العثور عليه فيه، تم ترتيب اتصال فيديو له بوالديه ليرى طفله حديث الولادة.

وقال والده “كنت قد فقدت الأمل تماما. هذه معجزة بحق. أعادوا لي ابني. شاهدت الركام وفكرت أنه لا يمكن إنتشال أي شخص على قيد الحياة من هناك. كنا مستعدين للأسوأ”.

وتقول منظمات الإغاثة إن الناجين سيحتاجون إلى المساعدة لأشهر قادمة في مواجهة الدمار الكبير الذي لحق بالبنية التحتية الحيوية.

وفي سوريا المجاورة المنكوبة بالفعل بأكثر من عقد من الحرب الأهلية تم تسجيل أكبر عدد من إجمالي القتلى في المنطقة التي تسيطر عليها المعارضة شمال غرب البلاد. وأدى الصراع بين قوات الحكومة والمعارضة إلى عرقلة جهود مساعدة المتضررين من الزلزال.

وعاد آلاف السوريين الذين لجأوا إلى تركيا هرباً من الحرب الأهلية في بلادهم إلى ديارهم في منطقة الحرب، مؤقتا على الأقل.

الغضب يتنامى

لم تعلن تركيا أو سوريا حتى الآن عدد الأشخاص الذين ما زالوا في عداد المفقودين بعد الزلزال.

وبالنسبة للعائلات التي لا تزال تنتظر استعادة أقاربها في تركيا، يتنامى الغضب بشأن ما يعتبرونه فساداً في ممارسات البناء وتطوراً حضرياً معيباً للغاية نتج عنه انهيار آلاف المنازل والشركات.

وكان أحد هذه المباني هو رونيسانس رزيدانس الذي انهار في أنطاكية وأسفر عن مقتل المئات.

وقال حمزة الباسلان (47 عاماً)، الذي كان شقيقه يعيش في المبنى السكني، “قيل إنه آمن من الزلازل، لكن يمكنك أن ترى النتيجة”.

ووعدت تركيا بالتحقيق مع أي شخص يشتبه في مسؤوليته عن انهيار المباني وأمرت باحتجاز أكثر من 100 مشتبه بهم، بمن فيهم المطورون.

وناشدت الأمم المتحدة يوم الخميس الماضي تخصيص أكثر من مليار دولار لعملية الإغاثة في تركيا، وأطلقت نداء بقيمة 400 مليون دولار للسوريين.