فادي طنّوس by فادي طنّوس

أخبار ذات صلة

Posted inآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنس

زلزال بقوة 6 درجات يضرب جنوب الفلبين

فادي طنّوس by فادي طنّوس
زلزال الفلبين

ضرب زلزال قوته 6 درجات جنوب الفلبين الثلاثاء، على ما أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، فيما حذّرت السلطات المحلية من هزات ارتدادية وأضرار محتملة.

ووقع الزلزال قرابة الساعة الثانية بعد الظهر (06.00 ت غ) في مقاطعة دافاو دي أورو الجبلية في جزيرة مينداناو.

وقال موظف في هيئة الكوارث في ماراغوسان لوكالة فرانس برس إن السلطات تدقق في معلومات عن حصول انزلاق للتربة على طريق وطني سريع.

وأوضح “لم نتلق أي تقارير عن أضرار او إصابات أخرى لكننا نتحقق من الوضع في البلدات المجاورة”.

وأكد “شعرنا بالهزة من دون أن تقع أي أضرار”.

وتشهد الفلبين هزات شبه يومية بسبب موقعها على “حزام النار” الذي يمتد من اليابان عبر جنوب شرق آسيا وحوض المحيط الهادئ.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا