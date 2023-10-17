فريق التحرير by فريق التحرير

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Posted inأخبار أريبيان بزنس

زلزال بقوة 6 درجات يضرب جنوب إيران

ضرب زلزال بقوة 6 درجات جنوب إيران وشعر به سكان في الإمارات

فريق التحرير by فريق التحرير

سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة للمركز الوطني للأرصاد زلزالا بقوة 6 درجات جنوب إيران. ووقع الزلزال على مسافة 62 كم شمال بندر عباس.

وقال المركز الوطني للأرصاد على حسابه الرسمي:”سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـ “المركز الوطني للأرصاد” زلزال بقوة 0 .6 درجة – ريختر في جنوب ايران الساعة 09:10 ، الموافق 17/10/2023 حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات.”

يذكر أن إيران تعتبر من أكثر الدول عرضة للزلازل نتيجة موقعها وسط مناطق النشاط الزلزالي في العالم، مع وجود العديد من الفوالق الرئيسية التي تغطي ما لا يقل عن 90 ٪ من مساحة إيران.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...