زلزال بقوة 6 درجات يضرب جنوب إيران

سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة للمركز الوطني للأرصاد زلزالا بقوة 6 درجات جنوب إيران. ووقع الزلزال على مسافة 62 كم شمال بندر عباس.

وقال المركز الوطني للأرصاد على حسابه الرسمي:”سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـ “المركز الوطني للأرصاد” زلزال بقوة 0 .6 درجة – ريختر في جنوب ايران الساعة 09:10 ، الموافق 17/10/2023 حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات.”

سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـ "المركز الوطني للأرصاد" زلزال بقوة 0 .6 درجة – ريختر في جنوب ايران الساعة 09:10 ، الموافق 17/10/2023 حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات. — المركز الوطني للأرصاد (@ncmuae) October 17, 2023

يذكر أن إيران تعتبر من أكثر الدول عرضة للزلازل نتيجة موقعها وسط مناطق النشاط الزلزالي في العالم، مع وجود العديد من الفوالق الرئيسية التي تغطي ما لا يقل عن 90 ٪ من مساحة إيران.