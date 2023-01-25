زلزال بقوة 5.9 درجات قرب رودس اليونانية

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر أن محطات الشبكة القومية للزلازل التابعة للمعهد سجلت زلزالا بقوة 5.9 درجات على مقياس ريختر في شرق البحر الأبيض المتوسط.

وكشف المركز أن الزلزال يبعد 502 كلم من السواحل المصرية وعلى عمق 54 كلم و شعر به عدد من المواطنين في نطاق القاهرة الكبرى دون وقوع خسائر أو إصابات.

الزلزال وقع قرب جزيرة رودس اليونانية

وقالت وسائل إعلام يونانية أن سكان جزيرتي رودس وكريت هرعوا إلى الملاجئ دون التبليغ عن اصابات. وأشارت قناة سكاي المحلية أن سكان قبرص شعروا أيضاً بالهزة.

وقالت وكالة الأناضول أن زلزالا بقوة 5.4 درجات على مقياس ريختر، وقع قبالة ساحل ولاية موغلا المطلة على البحر الأبيض المتوسط.

وبحسب معلومات نشرتها رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ، وقع الزلزال الساعة 15.37 بالتوقيت المحلي (12.37 تغ). وبلغ عمقه 41.08 كيلومترا تحت سطح البحر على بعد 80.82 كيلومترا عن ساحل قضاء سيدي كمر في موغلا.