فادي طنّوس by فادي طنّوس

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زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب شمال إيطاليا

فادي طنّوس by فادي طنّوس
زلزال إيطاليا

ضرب زلزال بقوة 5.1 درجات شمال إيطاليا في الساعات الأولى من صباح اليوم، على بعد حوالي 44 كيلومترا (27.3 ميلا) من مدينة فلورنسا، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأميركية.

وذكرت الهيئة أنه تم تسجيل الزلزال، على بعد 5.9 كلم شمال غرب بلدة مارادي في منطقة توسكانا وعلى عمق 10 كيلومترات.

وشعر سكان مناطق توسكانا وإميليا رومانيا وماركي وأومبريا وجنوب فينيتو في إيطاليا وسان مارينو بالزلزال.

ولم ترد تقارير أولية عن وقوع أضرار أو إصابات؛ ومع ذلك، من غير المحتمل حدوث أضرار كبيرة.

وقد يستغرق الأمر عدة ساعات حتى تتمكن السلطات من إجراء تقييمات شاملة للأضرار، خاصة في المناطق النائية.

وحذرت السلطات المختصة من احتمال حدوث هزات ارتدادية خفيفة خلال الأيام القادمة.

ومن المرجح أن يقوم المسؤولون بإغلاق البنية التحتية للنقل مؤقتا في منطقة الزلزال للتحقق من الأضرار.

وقال المعهد الإيطالي للجيوفيزياء وعلم الفلك إن المنطقة تعتبر معرضة لخطر كبير للزلازل، وقد شهدت عدة زلازل زهزات ضخمة عبر التاريخ كان اشدها عام 1919 حينما ضرب منظقة موجيلو زلزال بعد الأقوى في إيطاليا خلال القرن العشرين.

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