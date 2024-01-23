زلزال بشدة 7 درجات يضرب شمال الصين وانهيارات تدفن العشرات في الجنوب الغربي

ضرب زلزال بشدة زادت عن 7 درجات المنطقة الحدودية بين قرغيزستان ومنطقة شينجيانغ الصينية الاثنين، فيما أدت انهيارات الأرضية إلى فقدان العشرات ممن طمرتهم الكتل الأرضية.

وذكرت وكالة «شينخوا» أن زلزالا بقوة 7.1 ضرب محافظة ووشي في ولاية أكسو في منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم شمال غربي الصين في الساعة 2:09 صباح اليوم (الثلاثاء) (بتوقيت بكين)، وفقا لمركز شبكات الزلازل الصيني. وتم تحديد مركز الزلزال، الذي وقع بعمق 22 كيلومترا، عند التقاء دائرة عرض 41.26 درجة شمالا وخط طول 78.63 درجة شرقا، وفقا للمركز.

وأعقب الزلزال الرئيسي سلسلة من التوابع بلغت قوة أكبرها 5.3 درجة، وفقا للمركز. ويشير التقرير الأولي إلى أن مركز الزلزال كان يقع في مركز قرى في محافظة ووشي داخل المنطقة الحدودية الجبلية بين الصين وقيرغيزستان. ولم ترد تقارير عن سقوط ضحايا حتى الآن.

وفيما لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا في الزلزال فإن الانهيار الأرضي في إقليم يونان بحنوب غربي الصين أدى إلى مقتل وفقدان العشرات.

وتجري عمليات إنقاذ وسط درجات حرارة تحت الصفر، وأجلت السلطات أكثر من 500 شخص بشكل عاجل من المنطقة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية. ووقع الانزلاق في مقاطعة جينتشيونغ، وفق ما ذكرت قناة «سي سي تي في» الرسمية.

وأسفر الانهيار الأرضي في إقليم يونان بحنوب غربي الصين عن مقتل وفقدان العشرات، بينما تجري عمليات إنقاذ وسط درجات حرارة تحت الصفر، وأجلت السلطات أكثر من 500 شخص بشكل عاجل من المنطقة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية، ووقع الانزلاق في مقاطعة جينتشيونغ، وفق ما ذكرت قناة «سي سي تي في» الرسمية.

تم العثور على سبعة أشخاص وتأكدت وفاتهم حتى الساعة 6:30 مساء اليوم (الإثنين) بعد انهيار أرضي ضرب مقاطعة يوننان بجنوب غربي الصين، حسبما قالت السلطات المحلية.

وضرب الانهيار الأرضي قرية ليانغشوي في مدينة تشاوتونغ في حوالي الساعة السادسة من صباح اليوم، ما أدى إلى فقدان 47 شخصا في ذلك الوقت، وفقا للمقر المحلي للإغاثة من الكوارث.