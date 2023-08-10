ضرب زلزال بشدة 5.3 درجات شرق تركيا مساء اليوم الخميس في تمام الساعة 20.48 بتوقيت العاصمة أنقرة.

وذكرت وكالة الأناضول أن زلزالا بقوة 5.3 درجات على مقياس ريختر، ضرب منطقة يشيل يورت التابعة لولاية ملاطية جنوب تركيا.

وأوضحت هيئة الطوارئ والكوارث التركية (آفاد) في بيان، أن الزلزال وقع في تمام الساعة 20.48 بتوقيت العاصمة أنقرة.

وأضاف البيان أن عمق الزلزال بلغ 7 كيلو مترات تحت سطح الأرض.

إصابة 22 شخصا بجروح طفيفة جراء زلزال ملاطية التركية بحسب وزير الداخلية علي يرلي قايا

|10.08.2023 – محدث : 10.08.2023

أنقرة / الأناضول

أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، عدم وقوع خسائر في الأرواح جراء الزلزال الذي ضرب ولاية ملاطية، الخميس، مشيرا إلى إصابة 22 شخصا بجروح طفيفة.

وذكر في منشور بحسابه على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، أن الفرق التركية واصلت جهود المسح الميداني في المنطقة بعد وقوع الزلزال الذي بلغت قوته 5.3 درجات، ومركزه بمنطقة يشيليورت في ملاطية.

وأشار يرلي قايا إلى أنه وفقاً للمعلومات الأولية فإن الزلزال تسبب في نهيار مبنى مهجور، وميلان مبنيين متضررين من زلزال قهرمان مرعش في 6 فبراير/ شباط الماضي.

وأوضح: “حتى الآن لم تقع ضحايا في الأرواح، أصيب 22 من مواطنينا بجروح طفيفة نتيجة القفز من أماكن مرتفعة جراء الخوف والذعر”.

وضرب زلزال بقوة 5.3 درجات على مقياس ريختر، مساء الخميس، منطقة يشيل يورت التابعة لولاية ملاطية جنوب تركيا.