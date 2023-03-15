زلزال الإفلاس الأمريكي يهز البنوك الأوروبية وكريدي سويس يهوي 25%

تراجعت أسهم بنك “كريدي سويس” بأكثر من 25% اليوم الأربعاء وسجلت مستوى قياسياً منخفضاً جديداً ، مما يعكس المخاوف المتزايدة من انتقال المشكلات التي ضربت البنوك الأمريكية الإقليمية عبر المحيط الأطلسي، كما أوردت صحيفة “وول ستريت جورنال”.

وتعرضت البنوك الأوروبية الكبرى الأخرى لهزات قوية أيضاً، حيث انخفضت الأسهم بأكثر من 10% في بنكين دوليين كبيرين في فرنسا، وهما “سوسيتيه جنرال” و”بي ان بي باريبا”، وتراجعت أسهم دويتشه بنك الألماني بنسبة 8%.

ويشير الانخفاض في سندات وأسهم “كريدي سويس” إلى أن “المستثمرين يرون أن هذا البنك بحاجة إلى الإنقاذ” ، كما قال جوست بومونت، رئيس الأبحاث المصرفية في البنك الهولندي “إيه بي ان أمرو”.

وقال: “إذا لم تتعامل الهيئات النظامية مع وضع كريدي سويس بشكل جيد ، فإن هذا سوف يرسل موجات صدمة عبر القطاع بأكمله”. ومما زاد الطين بلة، أن كلا جانبي الأطلسي يعانيان من مشكلات مصرفية.

ويأتي تكثيف المشاكل في “كريدي سويس” بعد أيام من إفلاس بنكين كبيرين في الولايات المتحدة، مما يثير مخاوف من أن المؤسسات في قلب الأعمال والتجارة تكافح للتعامل مع الزيادات الحادة في أسعار الفائدة خلال العام الماضي.