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زفاف خاص لبنزيما كابتن نادي الاتحاد السعودي

نجم كرة القدم كريم بنزيما قد عقد قرانه على الممثلة الفرنسية ذات الأصول الجزائرية لينا حضري في جزيرة كورسيكا

فريق التحرير by فريق التحرير

أحتفل كابتن نادي الاتحاد السعودي كريم بنزيما بحفل زفافه على الممثلة الفرنسية ذات الأصول الجزائرية «لينا حضري» في جزيرة كورسيكا، ونقلت تقارير صحفية استئجار «بنزيما» منزلاً خاصا لقضاء شهر العسل حيث ظهرا في جولة بحرية على متن قارب في منطقة «كوتي تشيافاري» برفقة أفراد عائلتيهما. ولفتت صحيفة عكاظ أن ذلك يأتي قبل 4 أربعة أيام من انطلاق معسكر الفريق الاتحادي الإعدادي في 3 دول (إسبانيا، والبرتغال، والصين)، استعداداً للمشاركة في 4 بطولات محلياً (كأس السوبر، ودوري روشن، وكأس الملك، ودوري أبطال نخبة آسيا). زواج بنزيما الحالي يلي زواجه من عارضة الأزياء كورا غوتييه عام 2017 والتي أنجب منها ابنه إبراهيم قبل أن ينفصلا لاحقا، كما أنجب النجم الفرنسي ابنتيه ميليا ونوري من زوجته السابقة كلوي دي لوناي. وتبلغ لينا حضري 33 عاما وهي من مواليد الجزائر وهاجرت مع والدها ووالدتها إلى فرنسا بسبب الحرب الأهلية. وبدأت لينا مسيرتها الفنية في عالم التمثيل عام 2014 و نالت شهرة واسعة في عام 2019 بعد مشاركتها في فيلم «بابيتشا» التي نالت من خلاله جائزة «أوريزنتي»، لأفضل ممثلة، كما شاركت في العديد من الأفلام التي وضعتها على خريطة نجوم السينما العالمية بشكل كبير.

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