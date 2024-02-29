زفاف ابن أغنى أثرياء الهند ينطلق بإطعام 50 ألف شخص فقير وحضور نجوم بينهم ريهانا

وصلت النجمة ريهانا إلى جامناجار لحضور حفل ما قبل زفاف أنانت ابن أغنى رجل في الهند وهو موكيش أمباني رئيس مجموعة شركات “ريلاينس إندستريز” التي تتعامل في كل شيء من الطاقة إلى المنسوجات والاتصالات، هو أغنى رجل في آسيا، بثروة تبلغ 112 مليار دولار، وفقا لقائمة فوربس للأثرياء. – بعد أن بدأت العروس والعريس الملياردير الاحتفالات بإطعام أكثر من 50 ألف قروي في المدينة.

ومن المتوقع أن يسافر الرؤساء التنفيذيون للتكنولوجيا العالمية ونجوم بوليوود وأيقونات البوب ​​والسياسيون لحضور المناسبة التي تستمر ثلاثة أيام والتي يستضيفها رجل الأعمال الملياردير أمباني في نهاية هذا الأسبوع.

والتقت الجمهور صورا للنجمة العالمية ريهانا، التي ستؤدي حفلًا في احتفالات الزفاف، وفقًا للمعجبين المبتهجين الذين شاركوا اللقطات عبر الإنترنت، ويتطلعون لقائمة الضيوف التي تشمل المليارديرات الهنود إلى مشاهير بوليوود، وأمثال بيل غيتس ومارك زوكربيرغ وإيفانكا ترامب.

والأب الملياردير موكيش أمباني، اعتاد على إبهار العالم بحفلات الزفاف البالغة البذخ والمصممة بشكل يفوق الخيال. و أعلن أمباني أنه سيقيم زفافاً أكثر إسرافاً وبذخاً من ذلك الذي أقامه لابنته الكبرى في عام 2018، وهذه المرة لابنه الأصغر أنانت البالغ من العمر 28 عاماً.

سيشهد زواج أنانت أمباني من راديكا ميرشانت، ابنة عائلة أعمال معروفة تدير شركة أدوية هندية كبيرة. وميرشانت البالغة من العمر 29 عاماً، هي راقصة كلاسيكية هندية ومدربة، وتترأس مجلس إدارة شركة .