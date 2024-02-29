فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار أريبيان بزنسمجتمع

زفاف ابن أغنى أثرياء الهند ينطلق بإطعام 50 ألف شخص فقير وحضور نجوم بينهم ريهانا

انطلاق زفاف أسطوري لـ أنانت أمباني نجل أغنى رجل بالهند بإطعام 50 ألف شخص

فريق التحرير by فريق التحرير

وصلت النجمة ريهانا إلى جامناجار لحضور حفل ما قبل زفاف أنانت ابن أغنى رجل في الهند وهو موكيش أمباني رئيس مجموعة شركات “ريلاينس إندستريز” التي تتعامل في كل شيء من الطاقة إلى المنسوجات والاتصالات، هو أغنى رجل في آسيا، بثروة تبلغ 112 مليار دولار، وفقا لقائمة فوربس للأثرياء. – بعد أن بدأت العروس والعريس الملياردير الاحتفالات بإطعام أكثر من 50 ألف قروي في المدينة.

ومن المتوقع أن يسافر الرؤساء التنفيذيون للتكنولوجيا العالمية ونجوم بوليوود وأيقونات البوب ​​والسياسيون لحضور المناسبة التي تستمر ثلاثة أيام والتي يستضيفها رجل الأعمال الملياردير أمباني في نهاية هذا الأسبوع.

والتقت الجمهور صورا للنجمة العالمية ريهانا، التي ستؤدي حفلًا في احتفالات الزفاف، وفقًا للمعجبين المبتهجين الذين شاركوا اللقطات عبر الإنترنت، ويتطلعون لقائمة الضيوف التي تشمل المليارديرات الهنود إلى مشاهير بوليوود، وأمثال بيل غيتس ومارك زوكربيرغ وإيفانكا ترامب.

والأب الملياردير موكيش أمباني، اعتاد على إبهار العالم بحفلات الزفاف البالغة البذخ والمصممة بشكل يفوق الخيال. و أعلن أمباني أنه سيقيم زفافاً أكثر إسرافاً وبذخاً من ذلك الذي أقامه لابنته الكبرى في عام 2018، وهذه المرة لابنه الأصغر أنانت البالغ من العمر 28 عاماً.

سيشهد زواج أنانت أمباني من راديكا ميرشانت، ابنة عائلة أعمال معروفة تدير شركة أدوية هندية كبيرة. وميرشانت البالغة من العمر 29 عاماً، هي راقصة كلاسيكية هندية ومدربة، وتترأس مجلس إدارة شركة .

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...