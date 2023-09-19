زفاف أسطوري في مصر بتكلفة 12 مليون جنيه

شهدت إحدى مدن الريف المصري حفل زفاف أسطوري، تكلف نحو 12 مليون جنيها، بحسب تقارير صحفية محلية.

وجرى التجهيز للحفل الأسطوري لمدة قاربت العام، وحضره أشهر نجوم الغناء المصري، من بينهم تامر حسني ومحمد حماقي ورضا البحراوي وأحمد شيبة.

وقام العريس، والذي يعمل صيدليا في الولايات المتحدة الأمريكية بذبح 10 عجول ليلة الزفاف، احتفالا بإتمام قرانه على عروسه التي تعمل طبيبة.

وأثار الحفل فضول النشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تداولوا صورا ومقاطع فيديو لأحداث الحفل.

واندهش البعض من ظهور عدد من نجوم الغناء في قرية طلخا الريفية، لإحياء ليلة الزفاف، وهو أمر غير معتاد.