سامر باطر by سامر باطر

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Posted inأخبار أريبيان بزنس

زعماء يتوافدون على لندن لحُضور مراسم التتويج وأستراليا ونيوزيلندا تقدمان الولاء

سامر باطر by سامر باطر

يُقيم الملك تشارلز اليوم الجمعة حفل استقبال لزعماء العالم المجتمعين في لندن لحضور مراسم تتويجه غدا السبت في أكبر احتفال رسمي يقام في بريطانيا منذ 70 عاماً بحسب رويترز. وكان تقرير لبلومبرغ قد أشار إلى أن عطلة البنوك الإضافية لتتويج الملك تشارلز الثالث ستتسبب بالمزيد من التراجع في الاقتصاد البريطاني الذي بدأ يلتقط أنفاسه وينتعش قليلا.

وسيُتوّج تشارلز (74 عاماً) وعقيلته كاميلا في كنيسة وستمنستر بلندن في احتفال متألق وديني مهيب في الوقت نفسه مع اتباع تقاليد تعود إلى حوالي ألف عام، يليها موكب احتفالي. ويتوافد محبو العائلة المالكة على طريق واسع يؤدي إلى قصر بكنجهام، فيما يتوالى وصول زعماء دول وشخصيات عالمية إلى العاصمة البريطانية قبل الحدث. وكتبت السيدة الأولى الأمريكية جيل بايدن على تويتر قبل توجهها إلى بريطانيا “إنه لشرف كبير أن أمثل الولايات المتحدة في هذه اللحظة التاريخية وأن نحتفل بالعلاقة الخاصة بين بلدينا”.

(الأميرة للا مريم تٌمثل الملك محمد السادس في حفل تتويج الملك “تشارلز الثالث”)

وسيعلن زعيما أستراليا ونيوزيلندا الولاء للملك تشارلز خلال مراسم تتويجه غدا السبت. وأصبح تشارلز ملكا بصورة تلقائية بعد وفاة الملكة إليزابيث عن عمر ناهز 96 عاما في سبتمبر أيلول الماضي، لكن التتويج، رغم أنه ليس ضروريا، يُعد حدثا رمزيا يضفي الشرعية على الملك.

وعلى خلفية أزمة غلاء المعيشة وفي ظل تساؤلات العامة حول مستقبل المؤسسة الملكية ودورها وشؤونها المالية، سيقام حدث السبت على نطاق أصغر من ذلك الذي شهدته البلاد قبل 70 عاما.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...