زراعة شرائح الدماغ ستبدأ بعد حصول شركة إيلون ماسك على موافقة لتجارب بشرية

أعلنت شركة نيورالينك التي يملكها الملياردير إيلون ماسك والتي تعمل على تطوير وسيلة تواصل بين الدماغ والأجهزة، عن حصولها على موافقة من إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA) لإجراء تجارب سريرية على البشر وتسعى لمساعدة البشر على استعادة القدرة على الحركة والإبصار بحسب بي بي سي. وذكرت الشركة في تغريدة: “تعد الموافقة ثمرة للعمل الباهر الذي قام به فريق نيورالينك بالتعاون مع إدارة الغذاء والدواء الأميركية، وهي تعد خطوة فارقة تسمح لتقنيتنا يوماً ما بمساعدة الكثير من الأشخاص”.

We are excited to share that we have received the FDA’s approval to launch our first-in-human clinical study!



This is the result of incredible work by the Neuralink team in close collaboration with the FDA and represents an important first step that will one day allow our… — Neuralink (@neuralink) May 25, 2023

تعمل شركة ماسك الناشئة التي سبق وأن تعرضت لانتكاسة في خططهاـ على تطوير جهاز صغير يربط الدماغ بجهاز كمبيوتر. ويتألف الجهاز من أسلاك بأقطاب كهربائية، ويتطلب تركيبه غرس شريحة في الجمجمة.

تأمل شركة نيورالينك في استخدام رقاقاتها الدقيقة لعلاج حالات مثل الشلل والعمى ، ولمساعدة بعض الأشخاص ذوي الإعاقة على استخدام أجهزة الكمبيوتر وتكنولوجيا الهاتف المحمول.

تتولى الرقائق التي ستزرع في الدماغ والتي تم اختبارها على القردة – تحويل الإشارات الصادرة في الدماغ ونقل المعلومات إلى الأجهزة عبر البلوتوث.

ووعدت الشركة بمزيد من المعلومات “قريبًا” حول خطط تسجيل المشاركين في التجربة. ويحذر الخبراء من أن غرسات الدماغ لدى نيورالينك تستدعي إجراء اختبارات مكثفة للتغلب على التحديات الفنية والأخلاقية إذا كانت ستصبح متاحة على نطاق واسع.

يتزامن ذلك مع اختراق تقني مماثل يتعلق بنجاح زرع غرزة في الدماغ من قبل باحثين سويسريين مؤخرا، وبفضلها تمكن رجل مشلول من هولندا من المشي ببساطة من خلال التفكير في الأمر – بفضل نظام من الغرسات التي تنقل أفكاره لاسلكيًا إلى ساقيه وقدميه.